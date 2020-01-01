سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

بعدما وقع الحب بين الفنان فريد شوقي والفنانة هدى سلطان طلب مقابلتها ليحكي لها عن مشاعره، وتطابقت الظروف والأحوال بينهما، كل منهما جرب الفشل في الزواج.اتفقا على الزواج، وتم ليلة حفل أم كلثوم الشهري في بداية فبراير لعام 1951، وكانت هدى سلطان الزوجة الثانية لـ"ملك الترسو"، وبعد هذه الزيجة والنجاح الفني والعائلي قلت وطأة الخلافات بين "هدى" وشقيقها الفنان محمد فوزي، كما توطدت العلاقة بين محمد فوزي وزوجته مديحة يسري وفريد شوقي وهدى سلطان.أصر فريد شوقي على أن تعيش ابنة هدى سلطان "نبيلة" معهما في نفس المنزل بعد أن كبرت، وكانت "بسنت" تكتب اسمها بسنت فريد شوقي، رغم أنها ابنة المخرج فؤاد الجزايرلي، حسبما جاء في مذكرات "ملك الترسو" للكاتبة إيريس نظمي.بعد النجاح الذي حققه "ملك الترسو" رفقة زوجته الفنانة هدى سلطان، طلب منها أن تعتزل الفن لتتولى مسئولية البيت والأولاد، لكنها لم تستقر على رأي إلى أن سافر فريد شوقي للعمل في السينما التركية، وبعد عودته لاحظ "ملك الترسو" تغير المعاملة من "هدى".استقباله من "هدى" لم تكن فيها حفاوة أو حماس، أدرك وقتها فريد شوقي أن شيئًا ما قد حدث، وبالفعل كانت قد وقعت على مسرحية من إخراج المسرحي حسن عبدالسلام، لكن الحياة ظلت بينهما هادئة دون مشاكل.لكن بعد زواج ابنتهما الكبرى "ناهد" طلبت الفنانة هدى سلطان الطلاق من الفنان فريد شوقي وأصرت على طلبها، فلم يكن أمام الفنان الراحل سوى الرضوخ لرغبتها، رغم رغبته في استمرار الزواج بينهما.فوجىء فريد شوقي بطلب من المحامية مفيدة عبدالرحمن لإتمام إجراءات الطلاق، وبالفعل نفذ فريد شوقي رغبة هدى سلطان، بعد أن أصرت على طلبها وصرحت بذلك في الصحف والمجلات.بعد الطلاق، كان الفنان فريد شوقي يرفض كل الأعمال الفنية التي تعرض عليه، واستمر على هذه الحالة لمدة ستة أشهر، إلى أن استعاد ثقة المنتجين والمخرجين، خاصة بعدما أعلن عن إفلاسه وعدم قدرته على الإنتاج.