خروج 9 متعافين من كورونا بمستشفى الفشن المركزي

أعلنت مديرية صحة بنى سويف، اليوم الجمعة، عن تعافى 9 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى الفشن المركزى، عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.وأشار الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية مستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.وأثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبي بالمستشفى وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفانٍ وإخلاص ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطنى.وتقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر إلى الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي، والدكتور محمود حسين مدير المستشفيات، والدكتور محمد عبدالسلام مدير مستشفى الفشن المركزى، على المتابعة المستمرة للمستشفى.