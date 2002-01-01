خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

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الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:14 م
عمرو دياب
عمرو دياب
وائل توفيق
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أثناء وجود الفنان عمرو دياب في أحد حفلاته، كان الصحفيون يلتفون حوله في محاولة لطرح الأسئلة عليه بعد الحفل، ونجحت مجلة "الصدى" في إجراء الحوار.

لم يطرح الصحفيون عليه أسئلة تخص حصوله على جائزة "الميوزيك أوورد" التي حصل عليها بعد تحقيقه أعلى مبيعات في منطقة الشرق الأوسط، لكنهم سألوه عن رأيه في الفنان عبدالحليم حافظ، فصرح، بأن "حليم" كان نتاج فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر، استغلها هو جيدًا، وأثر في وجدان الشعب العربي، واستغلته الفترة استغلالًا جيدًا أيضًا، كما أبدى عدم إعجابه بأغنيتين "نار ياحبيبي نار"، "قوللي حاجة".

لم تعجب الصحفيون الإجابة، فقالوا له إن الفنانين الكبار يشتمونه خاصة حلمي بكر، فرد: "حلمي بكر اتصل بي وأنا هنا وقال لي إنه سيكرمني بمناسبة الجائزة، فكيف يشتمني؟"، فلم يعجبهم الرد أيضًا، واستمر الصحفيون في استفزاز "الهضبة"، فرد "مبتعجبنيش أغنية نار، وقوللي حاجة".

وتسببت تصريحات عمرو دياب في جدل واسع وقتها، وتحمل هجومًا عنيفًا، لكنه قال: "يمكن أكون غلطت لما قلت رأيي، لكن فيه مخطط مضمونه إننا جيل هايف مش هيحقق حاجة في عالم الغناء، وده كلام يغيظ ويحبط، ما أنا ياما اتشتمت ليه محدش رد عني؟، من وقت ما بدأنا مشوارنا يرد الصحفيون أننا لن نصل لمكانة عبدالحليم حافظ وهذا شىء مستفز جدًا، تخيل أنك دايمًا بتقول لابنك عمرك ما هتنفع".

وعقدت جلسة للصلح بين عمرو دياب والموسيقار حلمي بكر في مكتب المنتج مجدي العمروسي صاحب شركة عالم الفن، وعقد الصلح بينهم.

وقال عمرو دياب في الندوة حسب "روز اليوسف" 2002، إنه لا يقبل أن يكون أحد فوق مستوى النقد، لكن من الواضح أن "حليم" غير قابل للنقد، وتساءل "ليه عمر ما حد سألني عن محمد فوزي أو منير مراد أو عبدالوهاب؟، أنا عايز اعتزل مش فارقة معايا، أنا عايز أثبت قدام ابني إن أنا كويس وحققت حاجة، ومش هقبل إني أكون مكسور الرأس على طول، طول 18 سنة غنا مطلوب مني أثبت إني كويس وكأني متهم بالفشل، مش ممكن أبقى واخد 4 أسطوانات بلاتينية وجائزتين ميوزيك أوورد وأعلى مبيعات في العالم العربي 10 سنوات، مش ممكن يبقى الحال كده ومحتاج أثبت دايما إني ناجح عشان فيه ضريح".

بعد أن قال عمرو دياب في جلسة الصلح، كلمة "ضريح" سكت وقال بانفعال: "مش عايز اتكلم". ثم استعاد أنفاسه مرة أخرى وقال: "أنا زهقت شتيمة، ولما قلت رأيي لمرة واحدة الكل هاجمني".

دافع حلمي بكر في الجلسة عن حق عمرو دياب في انتقاد الفنان عبدالحليم حافظ، وقال "لكن فيه رموز لو حدفتها بالطوب تصاب انت ولا تصاب هي، ومنها عبدالحليم، فأنا أرى عبدالحليم مطرب محدود الصوت، لكنه شديد الذكاء وهذا سبب نجاحه، عمرو قال رأيه في أغنيتين لعبدالحليم وده مش معناه الحكم على عبدالحليم كحالة غنائية شديدة الخصوصية في تاريخنا الغنائي".

وقال "حلمي" إن أحد الصحفيين اتصل به ليخبره أن عمرو دياب أخطأ في حقه في إحدى المجلات فرد: "مش مصدق"، فأرسل الصحفي فاكسا بالمجلة، فكذبه مرة أخرى، فأرسل له شريط الصوت، لكنه اعتبر أن الأمر تافهًا، ولا يستحق الرد.

وتدخل عمرو دياب، وقال إنه تربى على موسيقى أم كلثوم، كما أنه لو يبحث عن الشهرة، لكان انتقد "حليم" منذ سنوات، فمن حقه أن يقول رأيه في كل الأشخاص طالما أنه لا يسيء إليهم.

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