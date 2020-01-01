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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

«ترجمة الأفلام.. البدايات والمشكلات».. ندوة بدار المأمون العراقية

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:11 م
وزارة الثقافة العراقية
وزارة الثقافة العراقية
حسام الضمراني
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نظم قسم الترجمة الفورية في دار المأمون للترجمة والنشر، التابعة لوزارة الثقافة العراقية، ندوة افتراضية بعنوان "ترجمة الأفلام.. البدايات والمشكلات" قدمها محمد كاظم مجيد مترجم اللغة الفرنسية في الدار.

واستهلت الندوة بعرض موجز عن بدايات ظهور ترجمة الأفلام في العالم، وتاريخها الذي تزامن مع ظهور السينما الصامتة.

وتحدث محمد كاظم عن هذا النوع من الترجمة الذي بدأ على شكل لوحات سوداء كانت تظهر سابقا في الشريط السينمائي، وكان يكتب عليها بعض العبارات التي توضح الحوار الذي كان يدور بين الممثلين، وكانت تسمى هذه العملية في حينها (intertitles)، ثم ظهر بعدها الصوت لتتحول السينما إلى ناطقة، مما وجب البحث عن طريقة لترجمة الأفلام فاستخدمت لذلك طريقتان: الأولى انتشرت في روسيا وكانت تعتمد على وضع صوت بديل عن صوت الممثلين وسميت بـ"الدبلجة"، فيما اعتمدت الطريقة الثانية على وضع نص مترجم أسفل الشاشة (subtitles) وكانت هذه الطريقة هي الأكثر شيوعا في ترجمة الأفلام واستمرت إلى يومنا هذا.

وأوضح محمد كاظم الدور الذي يلعبه مترجم الأفلام في إدراك وفهم الحوار على نحو جيد لغرض تحويله إلى نص مكتوب، حيث يتعين عليه بذل المزيد من الجهود في استخدام التقنيات والأساليب الخاصة ببرامج الترجمة الالكترونية المتاحة حاليًا، والتعامل معها بخطوات أهمها إبطاء سرعة الفيلم وتكرار مشاهدته لفهم الحوارات والوقوف على معانيها، لتتم عملية الترجمة على نحو متقن ومختصر قدر الإمكان، وليتزامن بعد ذلك عرض الترجمة مع الحوار، حيث يعد ذلك من أهم عوامل نجاح ترجمة الأفلام.

كما أكد ضرورة عدم إظهار شخصية مترجم الأفلام في الترجمة، ونقل النص والمعنى كما هو.

وناقش المشاركون في هذه الندوة، التي أدارها إشراق عبدالعادل مدير قسم الترجمة الفورية، عددًا من المواضيع التي تتعلق بترجمة الأفلام ومشكلاتها، ومنها، ثقافة المترجم بالإضافة إلى الدور الذي تلعبه الصورة في تسهيل مهمة ترجمة الفيلم وفهم الأجواء المحيطة بحواراته والخبرة التي يكتسبها المترجم في إتقان وتطوير لغته الهدف أثناء عمله في هذا المجال.

وشارك في هذه الندوة منتسبو قسم الترجمة الفورية كل من الدكتور علي محمد ياسين، وسميرة جبار عنبر، وعمار سعدي، وعصام ثاير، وزياد طارق، ورواء حسين.

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