وفيات كورونا ببريطانيا تتجاوز 45 ألفًا بعد تسجيل 114 حالة جديدة

وتظهر أحدث إحصائيات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مستوى تفشي الفيروس التاجي لم يتغير في إنجلترا، حيث لا يظل عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس يوميا 1700 شخص.





وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن تفشي مرض كوفيد-19 في إنجلترا "استقر" فقط.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن حالات الوفيات الأخيرة أعلى مما كان عليه بالأمس، عندما سجلت بريطانيا 66 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.