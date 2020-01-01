رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وفيات كورونا ببريطانيا تتجاوز 45 ألفًا بعد تسجيل 114 حالة جديدة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:06 م
وفيات كورونا ببريطانيا
وفيات كورونا ببريطانيا
ا ش ا
طباعة
أعلنت بريطانيا ارتفاع أعداد الوفيات الناجمة عن إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ليتجاوز العدد الإجمالي الـ45 ألفا، بعد تسجيل 114 وفاة جديدة خلال اليوم السابق.

وذكرت صحيفة (ذا صن) البريطانية، اليوم الجمعة، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 45 ألفا و233 حالة.

وأفادت وزارة الصحة البريطانية بأن حالات الوفيات الأخيرة أعلى مما كان عليه بالأمس، عندما سجلت بريطانيا 66 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وتظهر أحدث إحصائيات مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني أن مستوى تفشي الفيروس التاجي لم يتغير في إنجلترا، حيث لا يظل عدد الأشخاص الذين يصابون بالفيروس يوميا 1700 شخص.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن تفشي مرض كوفيد-19 في إنجلترا "استقر" فقط.

موضوعات متعلقة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

باى باى ليفربول.. لماذا يجب أن يغادر صلاح «قلعة الأنفيلد»؟

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2020

الصور

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

الرئيس يصدر قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

نكشف حقيقة صفقة الـ100 مليون جنيه في الزمالك

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

سر المرأة التى قهرت فريد شوقى.. «أجبرته على الطلاق رغمًا عنه»

خلاف حليم وعمرو دياب.. كيف تسبب العندليب في الهجوم على الهضبة بعد وفاته؟

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

نجم الساعة

اعترافات السادات.. عمل شيالًا وجسد هارون الرشيد وقلد نجيب الريحاني أمام محمد نجيب

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

جوجل تمنع نشر إعلانات تتحدث عن مؤامرة كورونا

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مقالات الرأي
ماجد حبته
تونس.. لعنة الإخوان
د.مينا بديع عبدالملك
رفض تبعية الأزهر لوزارة المعارف «1-2»
د.كريمة الحفناوى
تأجيل قرار ضم غور الأردن
صفاء النجار
فى بيوت الله «2»
المزيد

الثقافة

«ترجمة الأفلام.. البدايات والمشكلات».. ندوة بدار المأمون العراقية

الاثنين.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» على مسرح ساحة الهناجر

فتح باب التقديم للمنح الصغيرة بالمكتب الثقافى للولايات المتحدة بالقاهرة

«قصور الثقافة» تستأنف أنشطتها بالغربية وسط إجراءات احترازية مكثفة