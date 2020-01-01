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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الاثنين.. «كأنك تراه» و«الليلة الكبيرة» على مسرح ساحة الهناجر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:05 م
مسرح ساحة الهناجر
مسرح ساحة الهناجر
آلاء حسن
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يواصل البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، تقديم عروضه المسرحية، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصري، تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وضمن برنامج "عودة الروح" لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

يقدم البيت الفني للمسرح يومى 20 و21 يوليو الجارى، أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، كلمات الشاعر صلاح جاهين، وألحان الموسيقار سيد مكاوي، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا.

يليه العرض المسرحى" كأنك تراه" من إنتاج مسرح الطليعة برئاسة الفنان شادى سرور، تأليف نسمة سمير، موسيقى وألحان محمد عزت، ديكور وملابس نهى نبيل، أشعار محمد بهجت، والبطولة للفنانين "محمد يونس، ماهر محمود، علاء النقيب، سامح فكري، إيهاب بكير، مريم هانى، ندى عاصم، أحمد عبدالهادى، محمد الجعفرى، عمرو خالد، الطفلة إنجي إيهاب" وكوكبة من المنشدين، إخراج ماهر محمود.

يذكر أن أوبريت "الليلة الكبيرة" والعرض المسرحى "البخيل"، الذى افتتح بهما مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون، أمس الخميس، يستمر عرضهما اليوم وغدا، وحرص القطاع على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من بوابات التعقيم، ووضع إرشادات للتنبيه على الجمهور بارتداء الكمامات للسماح بالدخول، ومراعاة التباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، ويبدأ برنامج السهرات فى السابعة والنصف من مساء كل ليلة، وتبلغ قيمة التذكرة 20 و30 جنيها فقط.

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