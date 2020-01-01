وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تدعم شرعية الموقف المصرى فى ليبيا

قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في ليبيا من جانب تركيا هو تدخل سافر من دولة ليست لها أي علاقة بالمنطقة، أما موقف مصر وتدخلها لحماية أمنها من تدخل خارجي في دولة جارة لها هو أمر مشروع.ولفت خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن التضامن العربي مع موقف مصر كان متوقعا لأنها تدافع عن أمنها، وهناك اتفاقية دفاع مشترك بين الدول العربية، مؤكدا أن كل الحروب التي خاضتها مصر كانت دفاعا عن مصالح الدول العربية.وأضاف: "هناك تضامن على مستوى دولي، من فرنسا وإيطاليا، والعديد من دول أوروبا يدعم الموقف المصري فى ليبيا لأنه مشروع".وأشاد بموقف الخارجية الأمريكية التي أعلنت أن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا بدون أي داعٍ أو سند شرعي.