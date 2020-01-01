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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير الخارجية الأسبق: أوروبا تدعم شرعية الموقف المصرى فى ليبيا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 08:02 م
السفير محمد كامل
السفير محمد كامل عمرو
أحلام عبدالرحمن
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قال السفير محمد كامل عمرو، وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في ليبيا من جانب تركيا هو تدخل سافر من دولة ليست لها أي علاقة بالمنطقة، أما موقف مصر وتدخلها لحماية أمنها من تدخل خارجي في دولة جارة لها هو أمر مشروع.

ولفت خلال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن التضامن العربي مع موقف مصر كان متوقعا لأنها تدافع عن أمنها، وهناك اتفاقية دفاع مشترك بين الدول العربية، مؤكدا أن كل الحروب التي خاضتها مصر كانت دفاعا عن مصالح الدول العربية.

وأضاف: "هناك تضامن على مستوى دولي، من فرنسا وإيطاليا، والعديد من دول أوروبا يدعم الموقف المصري فى ليبيا لأنه مشروع".

وأشاد بموقف الخارجية الأمريكية التي أعلنت أن تركيا أقحمت نفسها في ليبيا بدون أي داعٍ أو سند شرعي.

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