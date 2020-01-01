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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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رئيس التحرير التنفيذي
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سارة شريف تكتب: هزة فى «حماس»

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:41 م
سارة شريف
سارة شريف
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بعد ١١ عامًا من الخيانة، اكتشفت حركة حماس الفلسطينية خلية استخباراتية مكونة من ١٦ عنصرًا أغلبهم من كتائب عزالدين القسام، كانوا يعملون طيلة هذه السنوات لصالح إسرائيل، هؤلاء كانوا يتعاونون مع المحتل، ومن وراء ذلك جنوا الكثير من الأموال، وبعد اكتشافهم أصبح سهلًا معرفة سبب نجاح إسرائيل فى العديد من عملياتها داخل قطاع غزة.
الخائنون كانوا يشغلون مناصب حساسة فى أجهزة حركة حماس، لذا فإن المقاومة تتعرض حاليًا لهزة قوية، كواليسها ما زالت غير معلنة، لكن يمكننا وصف الصراع الآن داخل الحركة بأنه «هيستيريا» حملة اعتقالات وتحقيقات على أعلى مستوى، وجملة من تصفية الحسابات طفت على السطح.
تم الكشف عن اثنين من العملاء، أحدهما هو قائد وحدة الكوماندوز الذى هرب لإسرائيل وبحوزته وثائق خاصة بالحركة، والآخر هو محمد عمر أبوعجوة، وهو من سكان الشجاعية، وأمير مسجد الإصلاح، ويعمل برتبة رائد فى الأمن الداخلى التابع لحماس فى القسم المسئول عن التحقيق مع المشتبه فيهم والمتورطين فى العمالة.
و«أبوعجوة» هو المسئول عن المنظومة الإلكترونية بحى الشجاعية التى تشمل كاميرات مراقبة وشبكات اتصالات داخلية لـ«القسام» تحت الأرض، علاوة على مسئوليته عن إشارة اللا سلكى، ويقع ضمن مهامه كل ما يتعلق بالأمور التقنية لكتائب القسام فى الشجاعية، وينظم دورات فى كيفية جمع المعلومات والأمن الشخصى ومكافحة أعمال التجسس، وهو ما يعنى أن جميع التحقيقات التى قام بها «أبوعجوة» خلال السنوات الأخيرة بحاجة لمراجعة.
تجنيد «أبوعجوة» ليس مصادفة، بل يبدو أن منصب مسئول الاتصالات مستهدف دائمًا من قبل الشاباك الإسرائيلى، فقبل عشر سنوات، تم الكشف عن خلية «عبدالمجيد المسارعى»، وكان فى حينه مسئول شبكة الاتصالات فى القسام، ووزع أجهزة اتصالات على جميع قيادات القسام، وثبت لاحقًا أن كل اجتماعاتهم كان يتابعها ضباط الموساد وهم يأكلون الحمص، وقتها هرب «المسارعى» إلى إسرائيل، حيث توجه بسيارته الـ«رينو» إلى معبر إيرز، وسلم نفسه للجيش الإسرائيلى.
ليس واضحًا كيف ستتصرف حماس، لكن كما يبدو أن شبكات التجسس لصالح إسرائيل ليست السابقة الأولى من نوعها، فسبق أن حدثت عدة تصفيات داخلية فى صفوف كتائب القسام لم تتم معرفة أسبابها، بعضها كان إعدامات تصدر عن الجهات القضائية أو عمليات قتل تنفذها الفصائل الفلسطينية دون انكشاف أمر الجاسوس، وكلها كانت أنواعًا من محاسبة العملاء، لكنها ظلت بعيدة عن عيون الإعلام، ولا يمكن لأى جهة البت فى هذا الأمر ومعرفة الأسباب الحقيقية للتصفيات سوى المخابرات الإسرائيلية التى تملك كشوفات تفصيلية عن جميع جواسيسها المتعاونين معها.
من جانب آخر، فإن السلطة الفلسطينية التى كانت حماس تنكل بعملائها عندما تلقى القبض عليهم- بتهم العمالة لإسرائيل- وتعلق صورهم فى حوارى وأزقة القطاع، بدا أنها بدأت تصفية حساباتها مع الحركة وثأرت لإهانة عملائها سابقًا، بمبدأ «لا تعايرنى ولا أعايرك».
أما إسرائيل فتلتزم الصمت، فكما يبدو أنها بحاجة لتنشيط شبكاتها الاحتياطية الأخرى لتجاوز تلك الهزة التى ستنتج عن كشف الشبكة الكبيرة، ومن المشكوك فيه أنها قادرة على احتضان العملاء الهاربين إليها، فسابقًا قال أحد رؤساء الموساد: «يظن كل شخص قدم معلومة ما بأنه يستحق منزلًا وسيارة وسفرًا إلى الخارج».
فى النهاية نحن أمام هزة حقيقية داخل حماس فى توقيت حساس، فالحديث الأسابيع الماضية كان عن المصالحة بين فتح وحماس لمواجهة مخطط الضم، واليوم نتحدث عن جواسيس فى الحركة يعملون لصالح إسرائيل!

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