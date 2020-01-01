الطلاق فى إسرائيل: المرجعية لـ«التوراة».. والقرار لـ«رجال الدين»

الوثيقة تحمل توقيع الرجل.. الشرط «تراضى الطرفين».. ولا عودة إذا تزوجت بآخر

تقسيم الممتلكات بشكل متساوٍ

تولى الأوساط الإسرائيلية اهتمامًا كبيرًا بأسباب ومعدلات الطلاق، ويظهر ذلك جليًا فى حجم الاهتمام الإعلامى والدراسات البحثية التى تسلط الضوء على هذه الظاهرة.ورغم هذا الاهتمام الشديد، تواجه الباحثين صعوبة حصر إجمالى عدد حالات الطلاق للسكان اليهود فى إسرائيل، بسبب أعداد المهاجرين التى تزداد سنويًا، حيث لا يمكن حساب حالات الطلاق بين المهاجرين الذين تزوجوا قبل وصولهم إسرائيل.كما أن كثيرًا من الإسرائيليين يتزوجون فى الخارج، لأنهم يفضلون «الزواج المدنى»، وهؤلاء أيضًا لا يمكن إدراجهم فى الدراسات التى تتناول أعداد الطلاق.لذا فإن الأرقام المتاحة عن معدلات الطلاق فى إسرائيل تحسب فقط الأزواج الذين ارتبطوا داخل إسرائيل وحالات الطلاق الموثقة، وبرغم كونها غير دقيقة، فإنها تشير إلى ارتفاع فى المعدلات.«الدستور» تقترب فى السطور التالية من هذا الملف، لمعرفة الأسباب وراء هذه الظاهرة، والأرقام التقديرية، وغيرها من التفاصيل.يجبر القانون اليهودى السائد فى إسرائيل من يرغب أو ترغب فى الطلاق على أن يتم هذا الأمر وفق قواعد «الشريعة اليهودية»، وأن تجرى عملية الطلاق ذاتها فى مقر «الحاخامية» ذات الصلاحية الحصرية فى منح الطلاق والمصادقة عليه.وتنص الشريعة اليهودية على أن يكون الطلاق بـ«التراضى»، أى موافقة طرفى العلاقة، وفى حال اتفق الزوجان على الطلاق عليهما المثول فى «الحاخامية» لإتمام الطقوس والإجراءات التى تنتهى بإعلان «الحاخام» طرفى العلاقة كزوجين مطلقين يمكنهما الزواج مرة أخرى، ويوقع الزوج منفردًا على وثيقة الطلاق.وتستند قوانين الانفصال على كتاب «دفريم» المختص بقوانين الطلاق، وجاء فيه أنه يحظر على الرجل العودة والزواج من طليقته مرة ثانية بعد أن تتزوج من شخص آخر، فيما أُخذت باقى القوانين من «التوراة»، دون أن تكون هذه القوانين مدونة بها، بل عبر النقل «الشفهى»، فـ«الحاخامية» تعتمد فى قوانينها على الموروث المنقول شفاهة.ورغم أن سلطة الحكم فى الأمور المتعلقة بالانفصال والطلاق تكون لمحكمة الأسرة فى العديد من الدول الغربية، توجد فى إسرائيل جهتان مفوضتان للحكم فى قضايا الطلاق بين زوجين يهوديين هما: «المحكمة الحاخامية» و«محكمة الأسرة».كلا النظامين قانونى، ولديه سلطة التعامل فى قضايا حضانة الأطفال، وترتيبات الاتصال والزيارات مع الوالد، وإعالة الزوجة وتقسيم الممتلكات فى وقت الانفصال، ويتم اعتماد النظام القانونى الذى سيحكم فى النزاع وفقًا لموضع تقديم الالتماس لأول مرة.وبهذه الطريقة، إذا قدم أحد الزوجين التماسًا إلى «المحكمة الحاخامية» للنظر فى قضية انفصاله، فإن «ديانيم» أى «القضاة الحاخاميين» هم من ستكون لديهم سلطة الحكم فى النزاع طوال مجرى القضية.فى المقابل، تختلف طبيعة مداولات «محكمة الأسرة»، خاصة فى كل ما يتعلق بسلطات التحكيم، ففيها يكون القاضى حاصلًا على تعليم قانونى أكاديمى، وهو فى معظم الحالات علمانى مدنى.أما فى «المحكمة الحاخامية» فيكون القضاة و«الحاخامات» من خريجى «اليشيفوت» أى المعاهد الدينية، وهم فى الغالب من الأرثوذكس المتشددين فى المجتمع، ومعظمهم لم يحصلوا على أى درجة أكاديمية قانونية.وغالبًا ما تؤثر طبيعة القضاة «الحاخاميين» ونظرتهم إلى العالم على نتائج العملية القانونية، لكنهم يخضعون أيضًا للقانون العلمانى المتبع عادة فى إسرائيل، ويكونون ملزمين باتباع القانون المدنى خلال إصدار أحكامهم، فى بعض القضايا.رغم أن الطلاق داخل إسرائيل فى يد المحاكم اليهودية «الحاخامية» لجميع اليهود الإسرائيليين، تم تعديل قانون علاقات الملكية الزوجية لعام ١٩٧٣، الذى سمح لمحكمة الأسرة المدنية بتقسيم أصول الزوجين فقط، بعد أن تمنح المحاكم «الحاخامية» الحصول على «الطلاق الدينى».والقانون المتبع فيما يتعلق بتقسيم الممتلكات هو تقسيم متساوٍ للممتلكات المتراكمة طوال مدة الحياة الزوجية للزوجين، وتم اعتماده فى إطار نظام قانونى يعرف بالتشريع المشترك ويحدده قانون العلاقات النقدية بين الزوجين.وينطبق هذا حتى عندما يتم تسجيل الممتلكات أو جزء منها باسم واحد فقط من الزوجين، وبرغم أن هذا القانون يتعارض مع القانون الدينى الذى يحكم للمرأة بما كتب فى عقد الزواج فقط، فإنه فى تقسيم الأصول يتم اتباع القانون المدنى ويلزم المحكمة الحاخامية باتباع القانون المدنى فى مسألة الملكية المشتركة للزوجين.ومن المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من كل شىء، فإن شخصية «الحاخامات» المحكمين تؤثر بالتأكيد على موقفهم من الصراع القائم والقرار النهائى الذى يصلون إليه، أمثلة بارزة على هذا المجال يمكن رؤيتها فى قضايا الذنب فى الطلاق، مثل الطلاق بسبب الزنا.وفى إحدى قضايا الطلاق، أمر القاضى بن زيون غرينبرغر، بمحكمة الأسرة فى القدس، زوجًا رفض طلاق زوجته لمدة ٩ سنوات، بدفع تعويضات تبلغ حوالى ١٦٠ ألف دولار، وقال فى حيثيات الحكم: «حتى إذا لم تطلب المحكمة من الزوج منح زوجته الطلاق، فإنه يجب تعويضها عن رفضه».المدعية كانت امرأة أرثوذكسية متطرفة بدأت إجراءات الطلاق فى عام ١٩٩٨، وادعت أنها تعرضت لاعتداء على يد زوجها وأجبرت على الفرار من منزلها مع ٣ أطفال.وأسندت القضية إلى المحكمة «الحاخامية» العليا، التى حكمت بأن الزوج يجب أن يطلقها، فلم يفعل الزوج ذلك واستأنفت المرأة أمام محكمة الأسرة وطالبت بتعويضها عن الألم الذى سببه لها زوجها على مر السنين، وحرمانها من حقها فى الزواج مرة أخرى ومواصلة حياتها، فصدر لها حكم التعويض سالف الذكر.وفى السابق، كانت المحاكم تقضى بضرورة دفع التعويضات من وقت إنهاء الطلاق، لكن مؤخرًا بدأ يسمح الحكم الجديد للزوجة بتقديم دعوى تعويض عن جميع السنوات التى رفض فيها زوجها منحها الطلاق، بما فى ذلك السنوات التى كانت قضيتها معلقة فى المحكمة.