محمد عبدالعزيز يكتب: أدِّ الواجب وَدَعْ ما يكون



أتذكر عبارة كانت مكتوبة بخط كبير بارز على واجهة مدرستنا الابتدائية تقول: «أدِّ الواجب وَدَعْ ما يكون»، لم تكن سنى تسمح لى ولا لزملائى بفهم معنى الجملة. ورغم أنها شغلتنى كثيرًا ولسنوات طويلة، فلا أدرى ما الذى منعنى من أن أسأل مدرسى عن معناها. المهم أن الأيام كانت كفيلة بتفسير معنى الحكمة ومدلولها. وأصبحت فيما بعد واحدًا من المسلمات التى أعمل بها فى حياتى. فليس علىّ إلا أن أؤدى واجبى فى المقام الأول، ثم يأتى التجويد فى مرحلة لاحقة، بشرط أن يكون التجويد مفيدًا للعمل ومتاحًا لى، وإلا فليس علىّ إلا أن أكتفى بأداء الواجب المطلوب منى عمله، وأن يكون ذلك على أكمل وجه وبأحسن أداء.

ذكرتنى بهذه الحكمة أحداث جسام يمر بها وطننا، والأيام حبلى بأحداث أخطر وأمور أعظم. وهذا أمر عادى جدًا فى حياة الشعوب. وفى تاريخ الأمم لن تجد دولة عانت من مكائد قوى الشر كما عانت مصر، ولن تجد شعبًا تماسك وقت الشدائد كما فعل شعبنا. وصفحات التاريخ تشهد لأسلافنا بالعظمة والمجد. فبالأمس القريب كان عدونا كيانًا اغتصب الأرض وتمترس خلف خطه الحصين. وحسب أنه حقق ما أراد وتمنى. حينها ظن بنا العالم الظنون، بل إنهم جزموا أننا أمة ليس لها من الحياة نصيب. وعندئذ نفض المارد المصرى التراب عن نفسه، وصاح صيحة «الله أكبر» فأذهل العالم وأربك الأعداء وطمأن الأصدقاء.

ويشهد التاريخ لنا بكثير من المواقف المماثلة التى خابت فيها تقديرات الخبراء وحساباتهم أمام إصرار المصريين ويقينهم بعدالة قضاياهم، وإيمانهم بأنهم حين يهبون فهم لا يفعلون إلا دفاعًا عن حق، أو نصرة لشقيق، أو تشبثًا بحق الحياة والوجود. فنحن لم نكن يومًا ولن نكون أمة باغية، تغرها قوتها أو تطمع فيما هو ليس حقًا لها. إننا فقط ندافع عن حق الحياة التى وهبها الله لعباده وهيأ لهم الأسباب لكى يستمتعوا بها وينعموا من خيراته سبحانه.

ولا شك أن المصريين المعاصرين لا يقلون حبًا وانتماءً لوطنهم عمن سبقهم من الآباء والأجداد، ولكن قد يكون «من الحب ما قتل». فقد نرى بعض الأفراد يتخذون من السوشيال ميديا منصة إعلامية تهيئ لهم الفرصة للخوض فى أمور ليست لهم، ويتصدون للفتوى فيما ليس لهم به علم ولا يملكون عنه معلومة، فيضر هؤلاء بعدالة القضية، ويعطلون فرص النصر بحسن نية مفرطة. وللأسف فإن ما يفعله هؤلاء يكون تمامًا كالدب الذى قتل صاحبه.

وفيما أرى، فإن المطلوب منا جميعًا فى ظرف كالذى تمر به بلادنا، هو أن نكتفى بدعم الدولة بكل مؤسساتها. وأن نكف ألسنتنا عن إهداء العدو معلومات يخرج من خلالها باستنتاجات وتحليلات تعزز من موقفه، فى حين تفعل العكس بنا. دعوا البيانات أيها السادة للمتحدثين الرسميين، تابعوا الموقف فقط وتوقفوا عن التدخل فيما لستم به على علم. وحتى إن كانت لديكم المعلومة الدقيقة الموثقة، فرجاء اتركوا أمر الكشف عنها وتوقيت ذلك لصاحب القرار والمسئول الرسمى كل فى مجاله. وحين يدعونا الداعى لواجب أو مهمة، ساعتها يكون لزامًا علينا التدخل من فورنا وأداء دورنا والاطلاع بمسئولياتنا على قدر ما يُطلب منا دون تطوع بالتجويد أو الإضافة من «عندياتنا»، ففى لحظات كتلك التى يعيشها وطننا ينبغى أن تخفت الأصوات، وأن يتراجع الجميع للاصطفاف خلف قيادتنا الوطنية الحكيمة. علينا فقط أن نكون على أهبة الاستعداد لتنفيذ أمر أو الاضطلاع بمسئولية يكلفنا بها من اختارته لنا الأقدار ليتحمل العبء ويتولى المسئولية فى ظرف دقيق كالذى يحياه وطننا.

وإذا كانت الحكمة القديمة تقول: «أدِّ الواجب وَدَعْ ما يكون»، فليس علينا إلا أن نوقف أنفسنا عند الدور الذى ارتضيناه لأنفسنا والذى قُدر لنا. وبالمقابل، ليس علينا أن نتجاوز دورنا لنقوم بأدوار أفراد أو مؤسسات أخرى ستكون هى الأولى والأكفأ فى القيام به. حين نلتزم بهذه الحكمة ثقوا بأن النصر سيكون حليفنا لعدالة قضيتنا ولكفاءة مؤسساتنا، ولأننا تفرغنا للقيام بدورنا ولم ننشغل بالتطلع لأداء مهام غيرنا.

