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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد أيوب بشأن الأزمة الليبية: مصر تسعى للسلام لكنها جاهزة للحرب

الجمعة 17/يوليه/2020 - 07:00 م
الكاتب أحمد أيوب
الكاتب أحمد أيوب
الشيماء زيدان
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قال الكاتب أحمد أيوب، رئيس تحرير مجلة "المصور"، إن مصر لن تسمح أن يكون المرتزقة هم الجهة التي تتعامل معها وتكون الورقة التي ترميها تركيا في وجه ليبيا.

وأضاف "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن مصر دولة ساعية للسلام والحوار والحل السلمي، وليست مثل تركيا تسعي لسرقة ثروات الشعب الليبي.

وأوضح، أن مصر لديها القوة والقدرة على حماية الأمن القومي وتنفيذ أي مهام تتكلف بها، متابعًا: "لكن لو سعى غيرنا للحرب فنحن جاهزون".

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