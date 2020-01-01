«التعليم» تسلم بوكليت التربية الوطنية الأحد

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بتسليم بوكليت التربية الوطنية، يوم الأحد، بعد أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع للشعبة الادبية وامتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، بينما يؤدي طلاب شعبة علمي رياضة، امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الشعبة الرياضية، ويتبقى أحد فروع الرياضة الثلاثاء المقبل (الجبر والهندسة الفراغية).وتقام امتحانات الثانوية العامة في الفترة من الأحد 21 يونيو حتى 21 يوليو، إذ أدى الطلاب امتحان اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو والخميس 25 يونيو مادة (اللغة الأجنبية الأولى)، ويوم الأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، والثلاثاء 7 يوليو (الفيزياء والتاريخ)، والأحد 12 يوليو (الكيمياء والجغرافيا)، والثلاثاء 14 يوليو (اللغة الأجنبية الثانية).ويؤدي الطلاب يوم الأحد 19 يوليو (الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس)، والثلاثاء 21 يوليو (الجبر والهندسة الفراغية).وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التي لا تضاف إلى المجموع من جدول الامتحانات، على أن يكون امتحانات (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) من المنزل.