معجزة فى الصعيد.. أطباء «عزل إسنا» بعد تحقيق 1002 شفاء: نعمل 20 ساعة

حسام أحمد: تطبيق أعلى مستويات الوقاية.. وتطوير دورى لكل الأجهزة والأدوات

شريف موسى: جدية فى تنفيذ خطة العلاج

أمير عدنان: أقل حالات وفاة بسبب الفيروس

إبراهيم القاضى: نتبع جميع الإرشادات العالمية

سجل مستشفى إسنا المخصص لعزل مصابى فيروس كورونا المستجد بالأقصر أعلى نسب الشفاء والتعافى مقارنة بغيره من مستشفيات العزل، بعد أن حقق ١٠٠٢ حالة تعافٍ بين المرضى من مختلف الجنسيات. «الدستور» التقت مسئولين وأعضاء بالفريق الطبى فى المستشفى، ومنهم الدكتور حسان أحمد فتحى، والدكتور شريف موسى، والدكتور أمير عدنان، الذين تحدثوا عن آلية العمل داخل المكان، وطرق العلاج والتعامل مع الأزمة، وكيف استطاع أن يحقق أعلى نسب فى الشفاء والتعافى بين المصابين بالفيروس.قال الدكتور حسام فتحى، نائب جراحة العظام المتحدث باسم مستشفى إسنا للحجر الصحى، إن المستشفى يطبق سبل الوقاية من فيروس كورونا على أعلى مستوى وبكل حزم وصرامة، وذلك بسبب تعامل الفرق الطبية مع حالات مصابة بالفيروس بشكل مباشر.وأضاف أن جميع أفراد الفرق الطبية القائمة على المستشفى يلتزمون أثناء العمل مع المصابين بارتداء السترات الواقية التى تستخدم مرة واحدة فقط، إضافة إلى الكمامة الطبية «إن ٩٥»، مشيرًا إلى أن تطبيق القواعد يكون أكثر شدة وحزم خلال التعامل مع المرضى داخل غرف العناية المركزة، وكذلك عند إجراء أى تدخل جراحى كتركيب كانيولا أو أنبوبة حنجرية أو تشفيط أو تركيب قسطرة بولية، لأن التعرض لرذاذ المريض يكون بنسبة أكبر فى هذه الحالات ويكون خطيرًا جدًا على مقدم الخدمة الطبية.وذكر أن الزى الخاص بالأطباء خلال التعامل مع المرضى هو القفازات والكمامات الطبية والغطاء الزجاجى وغطاء الرأس والحذاء، أما بالنسبة للمريض فإنه يرتدى الكمامة الطبية والقفاز الطبى الجراحى، بهدف تجنب نقل العدوى منه إلى مقدم الخدمة الطبية.وأشار إلى أن مستشفى إسنا يشهد تطهيرًا دوريًا لكامل أجهزته الطبية والأسرة ودورات المياه بالكلور المخفف، كما يجرى تعقيم غرف الأشعة المقطعية على الصدر وتحاليل الدم وكذلك المصعد الكهربائى على مدار الساعة، منعًا لوجود الفيروس على الأسطح والطرقات.وقال إن تعليمات إدارة المستشفى تقضى بأن يتخلص الطبيب من أدوات الوقاية الشخصية داخل القسم الذى يعمل به، منعًا لنقل العدوى إلى أماكن أخرى، كما أن التحرك فى طرقات المستشفى بشكل عام بعيدًا عن المرضى بالكمامة الجراحية لتجنب نقل العدوى بين أفراد الطواقم الطبية، خلال التنقل بين أماكن الراحة والسكن.واختتم أن ذلك كله يتم إضافة إلى تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى والنظافة الشخصية والتعقيم، وفق تعليمات وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، لتجنب انتشار الفيروس بين العاملين داخل المستشفى.شدد الدكتور شريف موسى، رئيس الطاقم الطبى، على أن المستشفى مجهز حاليًا على أعلى مستوى، حيث كان يفتقر خلال الفترة الماضية إلى عدد من التخصصات الطبية، إلا أنه جرى استكمالها بعد تدخل عاجل من مسئولى وزارة الصحة باستدعاء فرق طبية من القاهرة والإسكندرية. وقال إن مستشفى إسنا مدعوم بأدوات الوقاية الشخصية والأدوات الطبية، الأمر الذى يساعد الأطباء فى مكافحة انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن إدارة الأزمة داخل المستشفى تسير بشكل مدروس وفعال جدًا، وذلك ظهر جليًا فى ارتفاع نسبة التعافى الكامل. وأضاف أن المستشفى حقق أعلى نسبة تعافٍ محليًا، بفضل انسجام الفرق الطبية والجدية فى تطبيق خطة العلاج، لافتًا إلى اتباع فريق العمل بالمستشفى بتنوع تخصصاته، التى تشمل فرق الأطباء والتمريض ومكافحة كورونا والفنيين وعمال التعقيم والتطهير، إرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة فى التعامل مع الحالات المصابة، وكفاءتهم فى اتباع كل إجراءات مكافحة الفيروس.أكد الدكتور أمير عدنان، المدير الطبى بمستشفى إسنا للحجر الصحى، أن كل سبل الوقاية متوفرة فى المستشفى، وأنه يشترط على الطبيب مراجعة نفسه والتأكد من أنه يرتدى كل أدوات الوقاية قبل التعامل المباشر مع المرضى، وبعد التعامل مع الحالات يتم التخلص من الملابس المستخدمة إضافة إلى تطهير اليدين والجسد بأكمله ثم يطهر كل الأدوات المستخدمة فى علاج المرضى.وقال إن الفرق الطبية تواصل عمليات تعقيم الطرقات والأسطح فى المستشفى وخاصة تلك التى يسير فيها المرضى خلال ذهابهم إلى دورات المياه أو غرف الأشعة والتحاليل الطبية، كما أنه يحظر على المرضى التحرك فى المستشفى من دون وضع كمامة وارتداء القفازات.وأشار إلى أن مستشفى إسنا شهد أقل حالات وفيات بسبب فيروس كورونا، كما أنه يحقق أعلى نسبة شفاء فى مصر، و«هذا يعود إلى الجهد الكبير الذى يبذله مقدمو الخدمة الطبية للمصابين منذ لحظة دخولهم من بوابة المستشفى وحتى خروجهم وتعافيهم».كشف إبراهيم القاضى، طبيب بقسم العناية المركزة، أن مهمته تبدأ باستلام الحالة المصابة، على أن يكون مرتديًا لمهمات الوقاية، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى خصصت بوابات ومصاعد للمرضى وأخرى للأطباء والعاملين بالمستشفى.وقال إنه تتم مراعاة المسافة الآمنة بين المصابين بعضهم ببعض التى تقدر بحوالى متر ونصف المتر، لافتًا إلى أن إدارة المستشفى تعزل الحالات التى أجريت لها التحاليل الخاصة بفيروس كورونا والتى تحولت من إيجابية إلى سلبية بعد قضاء فترة الحجر لفترة قد تصل لأسبوع بهدف التأكد من تعافيها الكامل من «كورونا».وأضاف أن جميع الأطباء يلتزمون باتباع إرشادات الوقاية التى يتم تطبيقها عالميًا، وأن ارتفاع أعداد المصابين وضع الفريق الطبى فى المستشفى تحت ضغط كبير، فقد وصلت ساعات العمل إلى ٢٠ ساعة كاملة شاملة تناول الطعام وقسط صغير للراحة فى منتصف اليوم، وخصصت فقط ٤ ساعات للراحة والنوم.