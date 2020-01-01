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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

عبدالستار حتيتة: التفويض الليبي لتدخل مصر جاء من كل القبائل

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:49 م
عبدالستار حتيتة
عبدالستار حتيتة
الشيماء زيدان
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قال عبدالستار حتيتة الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن شيخ القبيلة يستطيع أن ينزل الغطاء الاجتماعي عن الفرد الذي ينشق عنهم وينضم للمليشيات، ويجعله بلا أرض ولا بيت.

وأضاف «حتيتة» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز» مساء اليوم، أن التفويض الليبي لتدخل مصر في الأزمة الليبية جاء من كل القبائل، كرسالة أن الشعب الليبي يهمه وحدة أراضيه وهو أمر فوق أي اعتبار آخر.

وأشار الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إلى أن مصر قادرة على التنكيل بكل من مد يده داخل ليبيا وقادرة على ردع كل من تسول له نفسه العبث بالأراضي الليبية والحدود المصرية، لكنها رشيدة وتحسب خطوات هادئة في التحرك.

وأكمل: «أصبح أردوغان في موقف لا يستطيع أن يظل واقفًا فيه، إما أن يواصل إلى الأمام أو أن ينسحب، موضحًا أنه قام بالتغول على الكثير من المصالح الغربية والأوروبية، حيث إنه يريد الاستيلاء على الغاز في ليبيا والتنقيب عنه، كما يريد إعادة بناء المطارات وإعادة الإعمار في ليبيا، وهو أمر لن تسمح به إيطاليا ولا بريطانيا ولا روسيا أن يستولي على كل شيء وحده».

وواصل: «تركيا عملت بقدر كبير من الأنانية وتغولت في مصالح الآخرين، بينما حديث الرئيس السيسي خلال لقائه مع مشايخ القبائل يوضح أن ليس لها مصالح في ليبيا، لكنها تريد فقط الأمن في المنطقة، فتتعامل بمسئولية كبيرة مع جميع الأطراف».

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