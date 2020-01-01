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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

5 وفيات و14 إصابة جديدة بكورونا فى السويس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:49 م
كورونا في السويس
كورونا في السويس
كريم أنور
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توفي 5 مواطنين اليوم وأصيب 14 بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في محافظة السويس.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بالسويس، في بيان اليوم، أن 5 مرضى توفوا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد، كما كشفت نتائج التحاليل والفحوصات المعملية إيجابية إصابة 14 حالة جديدة موزعة على المستشفيات، وجرى عزل الحالات البسيطة في منازلها وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة والسكان.

وشددت المديرية على أهمية الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الدولة للحد من انتشار الفيروس، وهي عدم التواجد بالأماكن المزدحمة والتجمعات، واتباع قواعد النظافة العامة من الغسيل المستمر للأيدي، وآداب العطس والسعال، وتنظيف الأسطح باستمرار بالمواد المطهرة، وعدم النزول إلا للضرورة القصوى، والالتزام بالمسافة الآمنة وهي متر على الأقل، وارتداء الكمامة عند النزول لأماكن التجمعات، كأماكن العمل أو الأسواق وغيرها.

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