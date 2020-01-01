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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط 3476 مخالفة مرورية متنوعة في الجيزة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 06:37 م
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عدة حملات أمنية على الطرق والمحاور الرئيسية، لفرض السيطرة الأمنية ومواجهة كافة صور الخروج على قانون المرور، وتحقيق الانضباط المروري بالشوارع والميادين.

وأسفرت الحملة التي قادها ضباط الإدارة على مدى الـ24 ساعة المنقضية، عن ضبط 3476 مخالفة متنوعة شملت: "انتظار خاطئ، بدون رخصة تسيير، بدون رخصة قيادة، رادار، حملة مطالع ومنازل الكبارى، نموذج 125، صلاحية فنية، دخان كثيف، حجز توك توك، عدم تشميع الحمولة، حمولة زائدة، والسير يسار الطريق، التحدث في المحمول، عدم صلاحية الأنوار للسيارات، استخدام حزام الأمان، عدم صلاحية إطارات السيارات، متنوع، وحجز سيارة".

وحرر محضر عن كل واقعة على حدة، وتم إحالة الوقائع للنيابات المختصة.

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