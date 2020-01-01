«حتيتة»: مصر أصبحت «رمانة الميزان» لما سيحدث مستقبلًا من سلام أو حرب

قال عبدالستار حتيتة، الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إن الرؤى المصرية واضحة بالنسبة للقضية الليبية، مؤكدًا أن مصر لا تتدخل عسكريًا إلا بالتشاور مع الدول المعنية في الأمر.وأضاف "حتيتة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك الكثير من الأطراف بدأت أن تشعر بالتخوف من التهور التركي، موضحًا أن السلام الليبي يعني أن تنسحب تركيا من ليبيا وإخراجها للمرتزقة.وأشار الكاتب المتخصص في الشأن الليبي، إلى أن مصر أصبحت "رمانة الميزان" فيما يحدث للفترة المقبلة من سلام أو حرب.