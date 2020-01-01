ضبط 65 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة بالجيزة

شن ضباط مباحث إدارة التموين والتجارة بمديرية أمن الجيزة، حملة أمنية لمراقبة الأسواق ومتابعتها وضبط الخارجين على القانون، وضبط الأسعار.وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة الماضية عن ضبط 65 قضية تموينية، تنوعت ما بين "12 عدم حمل شهادة صحية، 5 عدم الإعلان عن أسعار، 8 إدارة منشأة بدون ترخيص، 23 بيع بأزيد من السعر الرسمي، 9 إنتاج خبز ناقص الوزن، 7 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجارى "مصنع مواد كيماوية" بدون ترخيص.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع، وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.