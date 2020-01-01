ضبط عناصر إجرامية وتجار مخدرات خلال حملة أمنية بالجيزة

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة، حملات أمنية لضبط حائزي ومروجي المواد المخدرة والأسلحة النارية بمختلف أنحاء القطاع.وأسفرت الحملة خلال الـ24 ساعة المنقضية عن ضبط العديد من المخالفات، ففي مجال قضايا المواد المخدرة تم ضبط "49 متهما، 48 اتجار، 1 تعاطي، 22 كيلو حشيش، 578 جرام هيروين، 129 قرصا مخدرا، 430 جرام الإستروكس، 240 جرام الشادو- 620 جرام بودر، 310 جرام البانجو".وفي مجال قضايا الأسلحة تم ضبط "11 متهما، 11 قضية دفاع - 10 فرد محلى الصنع 12 مم، بندقية خرطوش بمب أكشن عيار 12 مم، 1 طبنجة عيار 9 ملم، 10 طلقة مختلفة الأعيرة".تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.