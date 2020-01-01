عالم روسى: لقاح كورونا لا يناسب أصحاب أمراض المناعة الذاتية

أعلن ألكسندر جينتسبورج مدير مركز لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة في روسيا، اليوم الجمعة، أن لقاحًا ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، سيكون مناسبًا للجميع باستثناء الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في الجهاز المناعي.وقال جينتسبيرج، عما إذا كانت هنالك مجموعات أخرى من الأشخاص لن يناسبهم اللقاح: "تعلمون أن هذا الأمر غير المحتمل، الاستثناء الوحيد، على الأرجح، سيكون بالطبع الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة شديدة في الجهاز المناعي".وأوضح أن أي لقاح يشكل ضغوطا على الجهاز المناعي ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم المرض المزمن.وأضاف جينتسبورج أنه قبل التطعيم، سيحتاج هؤلاء الأشخاص إلى استشارة طبيب أخصائي المناعة.وكان مدير المركز القومي الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة قد أعلن في 21 يونيو الماضي، أن اللقاح الذي تم تطويره بالاشتراك مع وزارة الدفاع الروسية يساعد في الحماية من فيروس كورونا لأكثر من عامين، لافتًا إلى أن روسيا بحاجة لإنتاج، حوالي 50 إلى 60 وربما 70 مليون جرعة.