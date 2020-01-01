رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

46 ألف و767 طالب يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية العملية (صناعي)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:53 م
طلاب الدبلومات الفنية
طلاب الدبلومات الفنية
نورهان عبدالرحمن
طباعة
أدى 46 ألف و767 طالب وطالبة من طلاب الدبلومات الفنية امتحانات المواد العملية (الدور الأول) للعام الدراسي الحالي 20192020، التي تبلغ 192 مادة في نوعية (التعليم الصناعي)، داخل 577 لجنة موزعة على جميع المديريات التعليمية.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الامتحانات سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية؛ مضيفًا أنه تم توفير جميع الأدوات الاحترازية من كمامات قطنية، وواقيات للوجه، وقفازات لكل الطلاب وكل المعلمين.

وتابعت لجنة الإدارة صناعي ثلاث سنوات بقطاع القاهرة: لجنة مكارم الأخلاق المعمارية بنين، ولجنة رقي المعارف الصناعية بنات، ولجنة ناصر الصناعية بنات، وذلك للتأكد من الالتزام بإرتداء الكمامات والقفازات وأعمال التطهير والتعقيم، والتأكيد علي الالتزام بمواعيد فترات الامتحانات العملية حسب الجدول المعلن.

كما قامت لجنة الإدارة صناعي خمس سنوات بمتابعة لجنة الزاوية الحمراء المتقدمة، وتم التأكيد على تسليم طلاب مناقشة المشروع مستلزمات الوقاية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مقترحات التعامل مع سناتر الدروس بعد فتحها

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نائب وزير التعليم يكشف تفاصيل زيادة مكافأة امتحانات الثانوية العامة 2020

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

«إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24».. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مضاد لأمراض القلب.. تعرف على فوائد التين الشوكى

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشي (6).. عرّاب الغزو التركي لليبيا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
المزيد

الثقافة

«قصور الثقافة» تستأنف أنشطتها بالغربية وسط إجراءات احترازية مكثفة

«فن الحفر على الخشب» بثقافة القليوبية (صور)

مذكرات نهال كمال.. أحدث إصدارات دار ريشة للنشر

«النابغة» تطرح «البلاغة الجديدة والنص الشعري» لـ محمد زيدان