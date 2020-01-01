الأحمر للحمل والأصفر للجوزاء.. اعرف لون طاقة كل برج

- برج الحمل:



- برج الثور:



- برج الجوزاء:



- برج السرطان:



-برج الأسد:



- برج العذراء:



- برج الميزان:



- برج العقرب:



- برج القوس:



- برج الجدي:



- برج الدلو:



- برج الحوت:



للألوان طاقة كبيرة، وكل لون يحمل نوع من أنواع الطاقة التي تضفي الحيوية والقوة على كل مواليد الأبراج، وتهدئ الاضطرابات التي تعكر حياتهم، وعن هذا تتحدث خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن اللون الذي يميز كل برج ويمده بالطاقة والحيوية.يعزز اللون الأحمر العاطفة والطاقة وروح المبادرة لدى مواليد برج الحمل، وهذا اللون يعني الاهتمام الذي يحتاجوه ويطلبوه.بسبب عشق مواليد برج الثور الكبير للطبيعة، اللون الأخضر هو اللون الذي يمدهم بالطاقة والحيوية، حيث يمثل الأخضر النمو والازدهار.يلهم اللون الأصفر مواليد برج الجوزاء ويثير الفضول والأفكار الرائعة لديهم، فهو رمز للعقل والفكر، ويعزز من القوة الذهنية.يرتبط مواليد برج السرطان بلونين، وهما الأبيض والفضي فهما لونان يدلان على قوة الحدس والنقاء وهما يمدونهم بالطاقة، بسبب إحساسهم الكبير ومشاعرهم الدافئة.يعزز اللون الذهبي من الروح الإيجابية لمواليد برج الأسد، لأنه رمز للقوة والهيبة، لذلك هو اللون الذي يتماشى مع طبيعة هذا البرج القيادية، ونظرتهم الثاقبة في الحياة.هذه الألوان الكلاسيكية هي التي تمد مواليد برج العذراء بالطاقة والقوة التي يحتاجونها، فهم يرمزون للاستمرار والنمو في رحلتهم المستمرة طوال الحياة لتحسين ذاتهم والوصول للكمال.اللون الوردي والأزرق الفاتح هما اللونان المعبران عن الطاقة لمواليد برج الميزان، لتناسبهما مع شخصياتهم الهادئة والمحبة لمن حولهم، فهم يتميزون بطبيعتهم اللطيفة المحبة.يمثل اللون الأسود الأعماق والأبعاد التي يتواجد بها مواليد برج العقرب بداخلهم، وبسبب أنهم يشككون في كل شيء ولا يستطيعون نسيان الأشياء السيئة أبدًا، والغريب أن ذلك هو الذي يجدد طاقتهم واللون الأسود يلائم طبيعتهم كثيرًا.بسبب حب مواليد برج القوس للفلسفة وحرصهم على توسيع أفقهم باستمرار، لذلك اللون الأرجواني هو اللون الملائم لأصحاب برج القوس، فهو يدل على التنوير والانفتاح.يساعد كل من اللون البني والرمادي مواليد برج الجدي إيجاد أقوى الطرق وأكثرها عملية في الحياة، وهذه الألوان تتماشى مع طبيعة البرج المحافظة.يمد اللون الأزرق مواليد برج الدلو بالأفكار التي يحتاجوها، ويضيف التوازن لحياتهم، فاللون الأرزق يخلق لديهم تدفق من الأفكار والمحادثة والتجارب.يربط اللون الأخضر الفاتح مواليد برج الحوت بعقلهم الباطن، وهو لون يجلب الشفاء والقدرة على التجديد، ويعتبر مصدر إلهام كبير بالنسبة لهم، ويمدهم بطاقة شفائية كبيرة، ويجدد لديهم الحيوية.