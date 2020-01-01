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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«فن الحفر على الخشب» بثقافة القليوبية (صور)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:44 م
الحفر على الخشب
الحفر على الخشب
آلاء حسن
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قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع القليوبية، عددا من الأنشطة الثقافية المختلفة، حيث عقد نادي تكنولوجيا المعلومات ببيت ثقافة الخانكة ورشة تدريبية لبرنامج PowerPoint، بجانب عدد من الأنشطة والتي بُثت أونلاين على صفحة الفرع الرسمية للفرع، كما أعد بيت ثقافة القلج قراءة في كتاب "قاموس مصطلحات في التربية الخاصة الإعاقة العقلية" إعداد وتقديم الدكتور فاروق الروسان، يستعرض الكتاب أهم المصطلحات الأساسية في مجال التربية الخاصة باللغة الإنجليزية وتحديدًا في تخصص الإعاقة العقلية.

وفي إطار دعم الهيئة للنشاط الحرفي واليدوي، أعد نادي المرأة بقصر ثقافة القناطر الخيرية فيديو لتعلم طريقة تركيب سّحاب للملابس، بجانب إعداد قسم الفنون التشكيلية بالقصر فيديو آخر عن أهم الأدوات المستخدمة في حرفة فن الأركت، أو فن الحفر على الخشب أو الأويمة "كلمة أويما تعنى حفر النقوش والرسومات على الخشب" وهي مجموعة من الفنون الحرفية التي تقوم بها الأيدي الماهرة لتحويل الخشب إلى فنون جميلة نابضة بالحياة، ويعتبر فن الحفر على الخشب من أقدم الفنون الجميلة في التاريخ بدأ به الإنسان منذ العصور القديمة وقد زين العثمانيون الأبنية المختلفة بالأجزاء الخشبية سواء كانت حفرا على الخشب أو نقشا عليه أو تلوينه وذلك مثل منابر المساجد والصناديق وحوامل المصاحف وصناديق الملابس، والخزائن، والكراسى، كما استخدم فن الحفر على الخشب لتشكيل رسومات هندسية جميلة.

واحتفالا بثورة 23 يوليو 1952؛ أعدت مكتبة طحانوب محاضرة تناولت أهم الأسباب التي أدت لقيام ثورة.

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