مذكرات نهال كمال.. أحدث إصدارات دار ريشة للنشر

أعلنت دار "ريشة" للنشر والتوزيع، صدور كتاب "مذكرات نهال كمال" للإعلامية نهال كمال.وتتناول المذكرات بشكل أساسي تفاصيل حياة الإعلامية نهال كمال مع زوجها الراحل الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، كما تحوى عددا كبيرا من الصور والذكريات التي تنشر لأول مرة، والتي من بينها صور خطبتهما والجوابات المتبادلة بينهما، فضلا عن الإهداءات التي كان يكتبها لها الخال عبدالرحمن الأبنودي.وصمم الغلاف الفنان عبدالرحمن الصواف، ويحكى الكتاب كواليس أكثر من 28 عاما قضتها زوجة للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى، كانت فيها شاهدة على هذه السنوات وثرائها الفني والفكري والإنساني.وكانت دور النشر خلال الفترة الماضية مرت بالعديد من الأزمات المادية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف جميع معارض الكتب في دول العالم.