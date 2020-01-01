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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مذكرات نهال كمال.. أحدث إصدارات دار ريشة للنشر

الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:39 م
نهال كمال
نهال كمال
جمال عاشور
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أعلنت دار "ريشة" للنشر والتوزيع، صدور كتاب "مذكرات نهال كمال" للإعلامية نهال كمال.

وتتناول المذكرات بشكل أساسي تفاصيل حياة الإعلامية نهال كمال مع زوجها الراحل الشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودي، كما تحوى عددا كبيرا من الصور والذكريات التي تنشر لأول مرة، والتي من بينها صور خطبتهما والجوابات المتبادلة بينهما، فضلا عن الإهداءات التي كان يكتبها لها الخال عبدالرحمن الأبنودي.

وصمم الغلاف الفنان عبدالرحمن الصواف، ويحكى الكتاب كواليس أكثر من 28 عاما قضتها زوجة للشاعر الكبير عبدالرحمن الأبنودى، كانت فيها شاهدة على هذه السنوات وثرائها الفني والفكري والإنساني.

وكانت دور النشر خلال الفترة الماضية مرت بالعديد من الأزمات المادية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في إيقاف جميع معارض الكتب في دول العالم.

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