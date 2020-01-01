تحرير 111 مخالفة تموينية في مطروح

شدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على المتابعة المستمرة لضبط أي مخالفات فيما يقدم للمواطنين من سلع أو منتجات غذائية، مع إحكام الرقابة وضبط الأسواق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد أى مخالفات، مع مراجعة كل ما يتم تقديمه وعرضه للبيع منعا لاستغلال المواطنين والحفاظ على سلامة المعروض وما يقدم لهم من سلع غذائية.وقال السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح، إنه تم شن حملات تموينية على جميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق المشترك مع هيئة الرقابة الإدارية بمطروح وبالاشتراك مع قسم مباحث التموين بمطروح، حيث تمكنت تلك الحملات التموينية من ضبط وتحرير 111 محضر لمخالفات تموينية متنوعة خلال الفترة من ٧ حتى ١٧ يوليو الجارى.وأوضح وكيل تموين مطروح أنه تم تحرير تلك المحاضر في مجال المخابز البلدية والمطاحن العاملة بدائرة محافظة مطروح بعدد 40 مخالفة تموينية تضمنت مخالفات خاصة بإنتاج خبز بلدي ناقص الوزن ومخالفات تتعلق بمواصفات الخبز المنتج ومخالفات عدم نظافة أدوات العجن والرغف المستخدمة بالمخبز في إنتاج الخبز للمواطنين ومخالفات أخرى تتعلق بعدم الإعلان والالتزام بمواعيد التشغيل بالمخبز وتوقف عن إنتاج الخبز بدون عذر قهري أو أذن مسبق وعدم وجود ميزان حساس بالمخبز.وأضاف أنه في مجال الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية تم تحرير 71 مخالفة تموينية تضمنت مخالفات بيع بأسعار مرتفعة لبعض السلع المسعرة (سجائر) ومخالفات عدم حمل شهادات صحية للمتعاملين في المواد الغذائية ومخالفات تتعلق ببعض التجار التموينيين مثل اختراق نظام تسليم المواد التموينية وتسجيل مبيعات وهمية ومخالفات تتعلق ببعض محطات الوقود مثل عدم إرسال بيانات شهرية للمديرية بحركة المواد البترولية بها وعدم توافر المواد البترولية بالمحطة ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع ببعض المحال التجارية، مشيرا إلى أنه تم قيد المحاضر بأقسام الشرطة المختصة للعرض على الجهات المختصة للنظر والتصرف.