نائب محافظ السويس يتفقد بعض قرى القطاع الريفي بحي الجناين

تفقد نائب محافظ السويس الدكتور عبد الله رمضان، اليوم الجمعة، بعض قرى القطاع الريفي بحي الجناين.وبدأ نائب محافظ السويس الجولة بتفقد عدد من الشوارع والطرق بنطاق منطقة أبو عثمان وسكة الزراعي والبطراوي وقرية عامر وجنيفة وكبريت المفارق والبحارة.وأكد نائب المحافظ على مدير الطرق وحي الجناين سرعة عمل دراسة احتياجات القطاع الريفي لرصف وانارة عدد من الشوارع تنفيذا لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس لتدعيم القطاع الريفي بالخدمات والمرافق العامة خلال الخطة الاستثمارية الحالية التي بدأت منذ أيام.رافقت رئيس حي الجناين عالية فريد مدير عام الطرق ووجدي السيد وممثل الشعبة الهندسية للوقوف على الطبيعة لاحتياج القطاع الريفي لبعض الخدمات والمرافق العامة التي تخدم أبناء الجناين.ورافق نائب المحافظ في جولته كلا من ممدوح عاشور مساعد رئيس الحي ومهندسي مديرية الطرق والنقل والإدارات الهندسية والتنظيم وإدارة المشروعات والإشغالات والمتابعة الميدانية.وتأتي تلك الجولة تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظة السويس بمتابعة الخدمات والمرافق التي تقدم للمواطنين.