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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مرتضى منصور يعلن موعد إرسال ملف «القرن» للمحكمة الدولية
الجمعة 17/يوليه/2020 - 05:25 م
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أكد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي أنه لن يترك حق الزمالك في قضية نادي القرن.
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