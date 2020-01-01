تأخر إعلان نتيجة العينة العشوائية للأحياء يثير قلق طلاب الثانوية

سيطرت حالة قلق على طلاب الشعبة علمي علوم وأولياء أمورهم بسبب تأخر إعلان نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الأحياء التي أدى الطلاب الامتحان بها يوم الخميس ٢ يوليو.وتسبب تأخر إعلان النتيجة إلى تخوفهم أن يكون السبب انخفاض نسب النجاح في المادة على غرار مادة الفيزياء التي احتلت اصدارة المواد التي بها نسب رسوب بالعينة العشوائية.يذكر أن أعمال التصحيح لمادة الأحياء قد انطلق يوم السبت الماضي بالعينة العشوائية التي ينتهي التصحيح بها خلال يومين علي أقصي تقدير، حيث يقدر حجم العينة بنحو ٥٪؜ من مجموعات كراسات اجابات المادة.