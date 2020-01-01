«الأعلى للقبائل الليبية» لـ«الدستور»: مصر لن تسمح بتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين

قال رئيس ديوان المجلس الأعلى لأعيان ومشايخ ليبيا، الدكتور محمد مسعود المصباحي، إن وفد المجلس الذي أعلن كامل تفويضه للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية، يمثل جميع القبائل الليبية من شرقها وجنوبها لغربها، مشيرًا إلى أن عدد ممثلي القبائل بالوفد تخطى حاجز الـ 200 شخصية.وأوضح المصباحي في تصريح خاص لـ الدستور"، أن ممثلي قبائل الغرب، كانت قبائل "ترهونة وصبراتة وورشفانة وصرمان والجواليش وأولاد بريك والمشاشية والزاوية والنوايل وزليتن وورفلة وولاد شيخ غرب"، فيما مثل من الجنوب والشرق قبائل "ولاد سليمان والطوارق والتبو والمقارحة والجفرة والمغاربة والعواقير والفواخر والبراعصة والعرفة والدرسة والحاسة والعبيدات والقطعان والمنفى وولاد علي شرق وورفلة وولاد شيخ شرق والزويتة وتاورغاء".والتقى الرئيس السيسي، أمس بوفد مشايخ وأعيان ليبيا، وخلال مؤتمر مشترك، أكد مجددًا، أمام العالم، أن "الخطوط الحمراء التي تم إعلانها في ليبيا بالأساس هي دعوة للسلام وإنهاء الصراع"، مُكررًا تحذيره من أن مصر "لن تسمح بأن تتحول ليبيا إلى بؤرة للإرهابيين والخارجين على القانون، وإن تطلب ذلك تدخلًا مباشرًا من مصر".وذكر الرئيس السيسي، أن مصر لن تدخل ليبيا إلا بطلب من شعبها، وستخرج بأمر منه أيضًا، في الوقت الذي عبر فيه مشايخ القبائل الليبية، عن كامل تفويضهم للسيسي والقوات المسلحة المصرية للتدخل لحماية السيادة الليبية من تركيا التي تبرر عدوانها على ليبيا بمزاعم دعمها لحكومة الوفاق غير الشرعية.