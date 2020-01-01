«الرقابة الإدارية» تحذر من نشر أخبار غير صحيحة بشأن أعمال الهيئة

حذرت هيئة الرقابة الإدارية من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر أخبارا غير صحيحة تخص أعمال الهيئة.وناشدت عبر بيان رسمي قبل قليل، رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة عند نشر أو إعادة نشر أي أخبار صادرة عن الهيئة.وأكدت هيئة الرقابة الإدارية حرصها على نشر جهودها في مجال مكافحة الفساد ومشاركة المواطنين في معرفتها سواء فيما يخص ضبط القضايا، أو لأية أعمال أخرى، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة على العنوان https:www.aca.gov.egarabicPagesdefault.aspxأو من الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على العنوان https:www.facebook.com/ACAEgypt.