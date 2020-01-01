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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10 آلاف من العاملين فى المجال الطبى بإفريقيا مصابون بكورونا

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:55 م
منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن ١٠ آلاف من العاملين في المجال الطبي بإفريقيا مصابون بفيروس كورونا المستجد.

في سياق آخر، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه نتيجة لكثرة الأسئلة التي أُثيرت حول ما إذا كانت العدوى بفيروس كورونا المستجد تنتقل عن طريق الهواء أم لا، حدّثت المنظمة مؤخرًا الإرشادات التي أصدرتها في هذا الشأن.

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