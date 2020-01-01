10 آلاف من العاملين فى المجال الطبى بإفريقيا مصابون بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن ١٠ آلاف من العاملين في المجال الطبي بإفريقيا مصابون بفيروس كورونا المستجد.في سياق آخر، أكد الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، أنه نتيجة لكثرة الأسئلة التي أُثيرت حول ما إذا كانت العدوى بفيروس كورونا المستجد تنتقل عن طريق الهواء أم لا، حدّثت المنظمة مؤخرًا الإرشادات التي أصدرتها في هذا الشأن.