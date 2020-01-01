الرئيس الموريتاني يبحث مع قائد (برخان) الفرنسية الوضع في «الساحل»

بحث الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الجمعة، مع الفريق باسكال فوكون قائد قوات (برخان) الفرنسية، الوضع في منطقة الساحل.وذكرت الإذاعة الموريتانية أن الرئيس الموريتاني التقى مع المسئول العسكري الفرنسي بحضور الفريق البحري إسلكو ولد الشيخ الولي قائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية وروبير مويي سفير فرنسا المعتمد لدى موريتانيا.يأتي اللقاء بعد أسبوع على قمة الساحل التي احتضنتها العاصمة الموريتانية (نواكشوط) بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس وزراء إسبانيا وحضور عبر الفيديو كونفرانس لبعض القادة الأوربيين.وتضم قوة (برخان) الفرنسية المنتشرة في جمهورية مالي 4 آلاف و500 عنصر تعمل على محاربة المجموعات المسلحة المنتمية إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة.