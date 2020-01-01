«النابغة» تطرح «البلاغة الجديدة والنص الشعري» لـ محمد زيدان

صدر حديثًا عن دار "النابغة" للنشر والتوزيع كتاب "البلاغة الجديدة والنص الشعري النظرية والتطبيق" للدكتور محمد زيدان.ويقدم الكتاب تصورا مكملا للفكر الاستعماري، ولكن بشكل مختلف، لم يعد الاعتماد فيه على الكلمة – مع أهميتها – ولم يعد الاعتماد على الجملة – مع ضرورتها– وإنما أصبح النص صورة واحدة، تتجاوز مجرد التفكير في تصوير قاصر.البلاغة الجديدة تحرر الفكر العربي من تصوير الجزيئات الصغيرة إلى تصور عقلي وفكري يأخذ بيد اللغة ومستخدميها إلى آفاق أوسع من الآفاق الجامدة التي ظلت حبيسةً قرابة ألف عام من جمود البحث البلاغي، فلا تقتصر ظلالها على اللغة، بقدر ما تتعداه إلى شكل من فلسفة اللغة العربية، أو فلسفة التصور اللغوي.ويقول الدكتور محمد زيدان - في بيان - إن كل هذه الأسئلة مشروعة في خضم البحث عن مفاهيم بلاغية تصلح للنص، ولا تهمل الفكر الاستعماري في البلاغة العربية وهنا يجب ألا تظل هذه المحاولات مجرد ربط المفاهيم البلاغية بالنظرية النقدية المعاصرة، وألا يكون التجديد بإضافة حقول معرفية على كلمة بلاغة جديدة كما يقدم البعض.