رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:41 م
القهوة
القهوة
وكالات
طباعة
يحب معظم الأطفال تناول القهوة، وقد يتطلع البعض منهم إلى شرب رشفة خلسة من وراء آبائهم.

كشفت الدراسات إلى ارتفاع استهلاك القهوة بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي دفع الآباء إلى التساؤل بشأن تأثير القهوة على المدى الطويل على صحة الأطفال.

تقول ديان فيزثوم، أخصائية تغذية بحثية في معهد الأبحاث السريرية كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن الجانب السلبي الكبير للأطفال الذين يشربون القهوة هو محتوى الكافيين، بحسب ما نشره موقع "هوبكنز أوول تشيلدرن".

وأضافت أنه، في الوقت الحالي، لا توجد مبادئ توجيهية لتناول الكافيين للأطفال.

وأوضحت أنه يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الكافيين مشاكل مثل زيادة القلق وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والارتجاع الحمضي واضطراب النوم، والكثير من الكافيين خطر على الأطفال، وفي الجرعات العالية جدًا يمكن أن يكون سامًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

السودان: قمة إفريقية مصغرة بشأن سد النهضة الثلاثاء المقبل

انتشال جثة شاب بالساحل الشمالي بعد 15 ساعة من البحث

سجل الآن.. نتيجة الثانوية العامة 2020 بالاسم ورقم الجلوس

الصور

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

image description

«مدد يا أم العواجز».. النساء من مسجد السيدة زينب بعد فتحه

image description

زراعة «الليف» من الألف إلى الياء.. الزمن يغير الأدوات (فيديو)

image description

الرئيس السيسى يفتتح المرحلة الثالثة من الأسمرات وعددًا من المشروعات

image description

نظرات شوق وترقب.. فرحة المصليات بفتح مسجد السيدة زينب (فيديو)

الأكثر قراءة

العثور على جثمان «نور» غريق بلطيم بعد 7 أيام من وجوده فى البحر

ظهرت نتيجته.. «نور» غريق بلطيم «ناجح»

محافظة كفرالشيخ تحذف من صفحتها خبر انتشال جثمان الطالب الغارق

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

إنفوجراف

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

image description

5 حالات لإيقاف قرار التمكين من مسكن الحضانة (إنفوجراف)

image description

ماذا فعلت هنا الزاهد بالمتحرشين بها (إنفوجراف)

image description

4 معلومات عن متحف النوبة بأسوان (إنفوجراف)

أيام زمان

فنانة شهيرة طُلبت للتجنيد.. «داهتمها قوة لتنفيذ الأمر»

مؤامرة حلمي حليم على رشدي أباظة وصباح.. «أستعيد شبابي بهذه القبلات»

«إذا كنت مصرًا على الذهب فيجب أن يكون عيار 24».. أغرب احتفالات للمشاهير بأعياد ميلادهم

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

نجم الساعة

كيف خسر أحمد زكي بطولة أهم أفلام عادل إمام ومحمود عبد العزيز؟

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

اضطرابات البصر.. ظاهرة قد تخفى مشكلة خطيرة

كيفية معرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 فور اعتمادها (التسجيل الآن)

مضاد لأمراض القلب.. تعرف على فوائد التين الشوكى

مقالات الرأي
جلال حمام
الغنوشي (6).. عرّاب الغزو التركي لليبيا
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: وقلب وما يخشاه
مؤمن المحمدي
المومياء
مدحت بشاى
أهمية أن ننضبط يا ناس
المزيد

الثقافة

«النابغة» تطرح «البلاغة الجديدة والنص الشعري» لـ محمد زيدان

تعاون بين دار الكتب المصرية و«جايكا» لدعم متحدي الإعاقة

«اطعم الفم».. أنطون تشيخوف ينتقد المثقفين في قصة «القناع»

محمد القصبى يكتب: مقشة فى يد رئيس اتحاد الكتاب خير من قلم وألذ من مصاصة