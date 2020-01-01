ما هو تأثير القهوة على أطفالك؟

يحب معظم الأطفال تناول القهوة، وقد يتطلع البعض منهم إلى شرب رشفة خلسة من وراء آبائهم.كشفت الدراسات إلى ارتفاع استهلاك القهوة بين الأطفال والمراهقين، الأمر الذي دفع الآباء إلى التساؤل بشأن تأثير القهوة على المدى الطويل على صحة الأطفال.تقول ديان فيزثوم، أخصائية تغذية بحثية في معهد الأبحاث السريرية كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز، إن الجانب السلبي الكبير للأطفال الذين يشربون القهوة هو محتوى الكافيين، بحسب ما نشره موقع "هوبكنز أوول تشيلدرن".وأضافت أنه، في الوقت الحالي، لا توجد مبادئ توجيهية لتناول الكافيين للأطفال.وأوضحت أنه يمكن أن يسبب الإفراط في تناول الكافيين مشاكل مثل زيادة القلق وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم والارتجاع الحمضي واضطراب النوم، والكثير من الكافيين خطر على الأطفال، وفي الجرعات العالية جدًا يمكن أن يكون سامًا.