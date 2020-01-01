عبير موسى: الإخوان الغنوشي لا يعرفون سوى الدم والعنف (فيديو)
الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:41 م
أبوزيد علىطباعة
شاركت عبير موسى رئيسة كتلة الدستوري الحر منذ قليل عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بث مباشر لتوجيه مجموعة من الرسائل إلى حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي.
وقالت موسى: "لقد وصل البرلمان التونسي إلى مستوى انحطاط لم نكن نتوقعه"، مشيرًة إلى أنهم طالبوا بإخراج الإرهابيين من المجلس ومن تونس، وتساءلت "لكن كيف تعامل الغنوشي مع القضية؟"
وأظهرت موسى في البث المباشر، إرسال راشد الغنوشي نواب حركته لتوجيه السب والقذف ضد نواب الدستوري الحر في إطار عرقلة اعتصام نواب الدستوري الحر، مضيفًة هذا هو أسلوب حركة النهضة في مناقشة القضايا القومية.
وأكدت على أن المرأة التونسية الحرة لا يمكن أن تكون في صف الغنوشي الذي يريد أن يهدر شرف التونسيين، وأن الغنوشي ذراع جماعة الإخوان يريد إرسال المرأة التونسية إلى سوريا، فهم لا يرون المرأة سوى وعاء جنسي.
وشددت على أن جماعة الإخوان وذراعها راشد الغنوشي لا يعرفون سوى الدم والعنف، ورددت هتاف «تونس حرة والإخوان برة».
واختتمت موسى بثها المباشر بتوجيه التحية لنواب الدستوري الحر، وقالت نحن أبناء المناضلين والمناضلات الذين سيحررون تونس من الإخوان، كما هنأت نواب الحزب الذي من المقرر أن يحتفل هذه السنة بمرور 100 سنة على تأسيسه. اضغط هنا
وقالت موسى: "لقد وصل البرلمان التونسي إلى مستوى انحطاط لم نكن نتوقعه"، مشيرًة إلى أنهم طالبوا بإخراج الإرهابيين من المجلس ومن تونس، وتساءلت "لكن كيف تعامل الغنوشي مع القضية؟"
وأظهرت موسى في البث المباشر، إرسال راشد الغنوشي نواب حركته لتوجيه السب والقذف ضد نواب الدستوري الحر في إطار عرقلة اعتصام نواب الدستوري الحر، مضيفًة هذا هو أسلوب حركة النهضة في مناقشة القضايا القومية.
وأكدت على أن المرأة التونسية الحرة لا يمكن أن تكون في صف الغنوشي الذي يريد أن يهدر شرف التونسيين، وأن الغنوشي ذراع جماعة الإخوان يريد إرسال المرأة التونسية إلى سوريا، فهم لا يرون المرأة سوى وعاء جنسي.
وشددت على أن جماعة الإخوان وذراعها راشد الغنوشي لا يعرفون سوى الدم والعنف، ورددت هتاف «تونس حرة والإخوان برة».
واختتمت موسى بثها المباشر بتوجيه التحية لنواب الدستوري الحر، وقالت نحن أبناء المناضلين والمناضلات الذين سيحررون تونس من الإخوان، كما هنأت نواب الحزب الذي من المقرر أن يحتفل هذه السنة بمرور 100 سنة على تأسيسه. اضغط هنا