هبوط اضطرارى لطائرة فى أوسلو إثر تهديد بتفجير قنبلة بالنرويج

أعلنت الشرطة النرويجية هبوط طائرة تتبع لشركة "راين إير" فى أوسلو، اليوم الجمعة، عقب تلقيها إنذارًا بوجود قنبلة على متنها وهى فى الجو، وأشارت إلى أن الحادثة لا تزال مستمرة.ونشر عدد كبير من قوات الأمن في مطار غاردرموين الدولى الواقع على بُعد 50 كلم شمال شرق العاصمة النرويجية.وقالت الشرطة على "تويتر": إن "الوضع لم يحل بعد".وأشارت إلى أن الهبوط جرى دون مشاكل، وأنها بدأت إجلاء الركاب.ووفق شبكة "إن آر كي" الإعلامية العامة، فإن الطائرة كانت قادمة من العاصمة البريطانية لندن.