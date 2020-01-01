انتهاء تصحيح 5 مواد بامتحانات الثانوية العامة

ينتهي طلاب الثانوية العامة بعد غدٍ الأحد، من امتحانات الثانوية العامة للشعبتين الأدبية، بأداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، وامتحان مادة الجيولوجيا لطلاب شعبة علمي علوم، بينما يؤدى طلاب شعبة علمي رياضة، امتحان التفاضل والتكامل لطلاب الشعبة الرياضية، ويتبقى أحد فروع الرياضة، الثلاثاء المقبل (الجبر والهندسة الفراغية).فى ذات السياق، انتهت عمليات التصحيح وتقدير الدرجات في مواد أعمال التقدير الشامل فى المواد التي أُعلن عن نتائج تصحيح العينة بها الفيزياء والتاريخ والفلسفة والمنطق، لتضاف إلى مادة اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى.بينما لا تزال أعمال التصحيح مستمرة بمواد الأحياء والجغرافيا واللغة الثانية، ومادتي الرياضة التطبيقية التي تشمل الديناميكا والاستاتيكا، حيث إنه من المتوقع الانتهاء من التصحيح بها بشكل كامل الأسبوع القادم.