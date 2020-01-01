«العليا للأخوة الإنسانية»: دور العبادة رسالة سلام ومحبة للجميع

دعت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية إلى تجنب أي خطوة من شأنها تقويض الحوار والتعارف وإثارة التوتر والكراهية بين أتباع الديانات المختلفة، مؤكدة حاجة البشرية إلى تغليب قيم التسامح والتعايش.وأوضحت اللجنة - في بيان اليوم الجمعة - أن ذلك يأتي انطلاقًا من وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والبابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.ونصت على: "حمايةَ دُورِ العبادةِ، من مَعابِدَ وكَنائِسَ ومَساجِدَ، واجبٌ تَكفله كُلُّ الأديانِ والقِيَمِ الإنسانيَّةِ والمَوَاثيقِ والأعرافِ الدوليَّةِ، وكلُّ محاولةٍ للتعرُّضِ لِدُورِ العبادةِ، واستهدافِها بالاعتداءِ أو التفجيرِ أو التهديمِ، هي خُروجٌ صَرِيحٌ عن تعاليمِ الأديانِ، وانتهاكٌ واضحٌ للقوانينِ الدوليَّةِ".وأشارت إلى أن لدور العبادة منزلة خاصة في نفوس المؤمنين، مشددة على أنها يجب أن تبقى كما هي دائما رسالة سلام ومحبة للجميع ولا ينبغي استخدامها بطريقة تؤدي للتفرقة، في وقت يحتاج فيه العالم أكثر من أي وقت مضى إلى تلبية نداء الأديان بتحقيق التضامن الإنساني وترسيخ قيم التسامح والأخوة بين البشر جميعا.