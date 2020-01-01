وول ستريت تفتح مرتفعة بفضل آمال انتعاش اقتصادي مدفوع بالتحفيز

فتحت الأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الجمعة، فيما يتجه المؤشر ستاندرد آند بورز 500 صوب ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يراهن فيه المستثمرون على المزيد من إجراءات التحفيز الرسمية لدفع انتعاش اقتصادي بعد الجائحة حتى في الوقت الذي تسجل فيه حالات الإصابة بفيروس كورونا قفزة قياسية أخرى.وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 39.91 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 26774.62 نقطة.وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا بمقدار 8.64 نقطة أو ما يعادل 0.27 بالمئة إلى 3224.21 نقطة بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع 26.69 نقطة أو ما يعادل 0.25 بالمئة إلى 10500.52 نقطة.