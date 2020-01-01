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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقاتلات روسية تعترض طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس

الجمعة 17/يوليه/2020 - 04:08 م
مقاتلات روسية
مقاتلات روسية
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أعلنت مصادر عسكرية روسية مطلعة أن مقاتلات تابعة للأسطول الشمالي الروسي قامت، في صباح اليوم الجمعة، بمرافقة طائرة استطلاع نرويجية فوق بحر بارنتس المطل على البلدين.

وجاء في بيان صدر عن المركز الوطني الروسي لإدارة الدفاع: "إنه في 17 يوليو، كشفت وسائل سيطرة المجال الجوي الروسي في منطقة بحر بارنتس طائرة استطلاع من طراز "أوريون أر- 3 سي" تابعة لسلاح الجو النرويجي.. وقامت المقاتلات التابعة لمجموعة مشتركة لقوات مجموعة مشتركة لسلاح الجو وقوات الدفاع الجوي للأسطول الشمالي بمرافقة الطائرة.. ولم يُسمح لها بانتهاك حدود روسيا الاتحادية".

يذكر في هذا الصدد أن نشاط طائرات الاستطلاع الأجنبية والطائرات دون طيار شهد زيادة بالقرب من الحدود الروسية في الآونة الأخيرة، وعلى وجه الخصوص، ترصد هذه الطائرات بشكل مكثف منطقة القرم وإقليم كراسنودار، والمنطقة المحاذية للحدود الغربية من البلاد.

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