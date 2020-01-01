«الدستور» تطلق مبادرة صلح بين الطيار أبو اليسر ومحمد رمضان (فيديو)

أطلقت «الدستور» مبادرة للصلح بين الطيار أشرف أبو اليسر والفنان محمد رمضان، بعد بث مباشر ظهر فيه الطيار صاحب الدعوى القضائية على صفحة «الدستور» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».وكانت محكمة جنح الدقي قضت بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ في اتهامه بنشر فيديوهات على الإنترنت تمس وتسيء إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ«الطيار الموقوف».وكان المحامي مجدي حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان، لنشره فيديوهات «مستغلًا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر»، وأنه «ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى».