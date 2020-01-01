«فيسبوك»: مصر الأولى على مستوى الشرق الأوسط في استخدام «الإيموجي»

قالت شركة فيسبوك إن سكان منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يعتمدون بشكل كبير على الوجوه التعبيرية عند النشر والتعليق على فيسبوك، جاء ذلك خلال احتفالًا باليوم العالمي للإيموجي.وقالت فيسبوك في بيان لها أن أكثر خمس دول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا استخدامًا لهذا الوجه التعبيري في تعليقاتهم:1. مصر: 3،4+ مليون تعليق2. الجزائر: 3،4+ مليون تعليق3. المغرب: 1،2+ مليون تعليق4. العربية السعودية: 900+ ألف تعليق5. الإمارات: 600+ ألف تعليقوقالت الشركة إن هذه الإحصائية جرت وفق البيانات الموجودة على فيسبوك تم تحليلها باستخدام الوجود التعبيرية في تعليقات فيسبوك من 7 أبريل إلى 7 يوليو 2020 جميع البيانات تم تجميعها دون كشف بيانات شخصية في عالم اليوم، يكتسب الوجه التعبيري الذي يرتدي الكمامة الطبية شعبية واسعة في المنطقة.وأضافت الشركة أن أبرز ١٠ من الوجوه التعبيرية تأتي على قائمة الأكثر استخدامًا على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتشمل: وجه بدموع الفرح، قلب أحمر، قلب أسود ثقيل، وجه مبتسم بعيون على شكل قلب، يتدحرج على الأرض ضاحكًا، وجه يرسل قبلة، وردة، قلب لامع، رمز القلب، وقلب مكسور.وأوضحت الشركة العالمية أن القلوب والوجوه الضاحكة هي أكثر الأشكال التعبير شعبية بين الناس في هذه المنطقة، وهذا يشير إلى العقلية الإيجابية التي ما زالت تتمتع بها المجتمعات حتى في الأوقات المليئة بالمشاعر السلبية والتحديات غير المألوفة.وأضافت الشركة: لقد برهن لنا التاريخ دائمًا أن الصور أكثر تعبيرًا من الكلمات، وبفضل انتشار أساليب التواصل عبر الصور التعبيرية، تعود المجتمعات اليوم للاعتماد وبشكل أكبر على تلك الأنماط التعبيرية.وقالت الشركة يدفع المستخدمين في ذلك الرغبة في ترسيخ قيم الألفة والمحبة وسط هذا العالم الصاخب، فهناك رغبة لدى أفراد المجتمع للتعبير ومشاركة أفكارهم ومشاعرهم خلال التواصل فيما بينهم. ويبدو ذلك واضحًا في استخدام الناس للغة جديدة هي الوجوه التعبيرية "الإيموجي" والصور المتحركة بصيغة GIF والرسائل المدعومة بصور الكاميرا، مما يساعدهم على التعبير عن أنفسهم بطريقة أكثر حيوية. ونظرًا للظروف غير المسبوقة التي نعيشها اليوم وبقائنا لوقت أطول داخل منازلنا، فقد أصبحت الوجوه التعبيرية أكثر ارتباطًا باحتياجاتنا التعبيرية من أي وقت مضى.