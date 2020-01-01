5 تصريحات مثيرة للجدل لـ «كارداشيان» بمجلة فوج

حاورت مجلة فوج رائدة الأعمال، ونجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان، لأول مرة على غلاف مجلة ڤوج العربية في عدد «يوليو _أغسطس» الذي يسلط الضوء على أهمية الاهتمام بالذات ومنحها الأولوية، وهو ما تعكسه العبارة الإنجليزية التي سطّرتها النجمةُ بخط يدها على الغلاف وتقول: "قوة العودة إلى الذات، كورتني كارداشيان تنطلق إلى آفاق الحرية".ولدت كورتني في 18 إبريل عام 1979، وهي شخصية بارزة في المجتمع الأمريكي وشخصية تلفزيونية ومصممة أزياء،اكتسبت شهرتها من تلفزيون الواقع وتعتبر أختها كيم كارداشيان المنافس الأول لها.أجرت المجلةُ مع النجمة حوارًا حصريًا شيّقًا خلال جلسة تصوير الغلاف التي أقيمت في منزلها بلوس أنجلوس، والتقطتها عدسة أرڤيد كولڤين سميث، ونسق أزياءها جراهام كروز.وفيما يلي نرصد أبرز 5 تصريحات مثيرة للجدل لكارداشيان:1-انسحبت من البرنامج العائلي "عائلة كارداشيان" بسبب احتلاه قدر من حياتي أصبحت في حاجة لها وانتابني شعور بعدم التوفيق، أصبحت أقدّر الخصوصية، وجدت أن تحقيق التوازن بين أوقاتي الخاصة، وبين المشاركة في برنامج للواقع أمرٌ يصعب تنفيذه".2-أحاول بقدر ما أمكنني حين أكون مع أطفالي ألّا أنشغل بالهاتف، أكون حاضرة الذهن فيما نفعله، تكون لدينا تلك اللحظات التي ينظر فيها كل منا إلى الآخر ويتواصل معه.3-على الأجيال الجديدة أن تستمتع أكثر بحياتها وتحظى بمزيد من المرح، بدلًا من الانشغال بمواقع التواصل الاجتماعي، فهى تسرق أفضل أوقات عمرنا.4- أخصص يومًا للتنزه خارج المنزل بالملابس الرياضية، استغرق في النوم.5-علمتني جائحة كورونا بأننا نحتاج للاهتمام بأنفسنا ذهنيًا وبدنيًا الفترة المقبلة.