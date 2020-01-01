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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

هبة عبدالغني تنضم لأبطال مسلسل «الكهف» بشخصية مرعبة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:59 م
الفنانة هبة عبدالغني
الفنانة هبة عبدالغني
محمد قدري
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انضمت الفنانة هبة عبدالغني مؤخرا لأسرة مسلسل "الكهف"، تأليف كل من منة إكرام، وعمر خالد، ومحمد هشام عبية، وإخراج حسام الجوهري، وإنتاج شركة آي برودكشن، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، خلال الفترة المقبلة.

وتقدم هبة شخصية مرعبة لم يسبق أن قدمتها من قبل خلال مشوارها الفني، وستكون بمثابة مفاجأة غير متوقعة للجمهور.

مسلسل الكهف تدور أحداثه حول مجموعة من الشباب يخوضون مغامرات في عوالم خيالية، كما يعتمد 70% منه على تقنية المؤثرات البصرية VFX.

ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم من مصر والسعودية ولبنان، منهم من مصر خالد كمال وفراس سعيد وليلى أحمد زاهر وحمزة العيلي وهبة عبدالغني، ومن السعودية الفنان عبدالرحمن اليماني والفنان الشاب محسن منصور، ومن لبنان ليلي شندول.

جدير بالذكر أن الفنانة هبة عبدالغني تألقت خلال السباق الرمضاني الماضي، ونالت العديد من الإشادات عن مشاركتها في كل من مسلسل "فرصة تانية"، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين كياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، أيتن عامر، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، سارة الشامي، عصام السقا، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة دراما محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

هذا إلى جانب مسلسل "ليالينا٨٠" من تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج أحمد صالح، وبطولة مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، منهم: خالد الصاوي وغادة عادل وإياد نصار وصابرين.

كما شاركت كضيف شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد، وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

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