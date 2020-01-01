العثور على مخبأ للمتفجرات شرق بعقوبة في محافظة ديالي العراقية

عثرت قوة أمنية مشتركة عراقية، اليوم الجمعة، على مخبأ للمتفجرات شرق بعقوبة في محافظة ديالي.ونقلت الوكالة العراقية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن قوة أمنية مشتركة عثرت على مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي، يضم أعتدة متنوعة ومواد متفجرة، وذلك ضمن عملية أمنية لملاحقة بقايا فلول "داعش" في قرية "البدعة" جنوب ناحية كنعان شرق بعقوبة.