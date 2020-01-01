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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تسجل 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:56 م
كورونا في النمسا
كورونا في النمسا
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أعلن وزير الصحة النمساوي، ردولف أنشوبير، أن البلاد سجلت 169 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال ال24 ساعة الماضية.

وقال أنشوبير- في تصريحات اليوم الجمعة- إن أكثر من 200 ألف إصابة يتم تسجيلها يوميا في جميع أنحاء العالم.. مشيرا إلى أن عددا من الدول ترتفع فيها الأرقام بشكل لا يمكن السيطرة عليه تقريبًا.

وأوضح أن الزيادة في معدلات الإصابة بالفيروس ترجع إلى إجراء المزيد من الاختبارات والفحوصات الطبية، مشيرا إلى أن معظم الإصابات في النمسا تتركز في الولايات الفيدرالية الثلاث: النمسا العليا وفيينا والنمسا السفلى.

وأضاف أنشوبير أنه تم تسجيل 60 إصابة جديدة في النمسا العليا منذ أمس، و57 حالة في فيينا، و38 في النمسا السفلى، و7 إصابات في تيرول، و4 حالات في ستيريا، لافتا إلى وجود ما يقرب من 1400 شخص مريض في حالة نشطة بالبلاد.

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