باريس تدعو واشنطن لوقف خرق حظر الأسلحة المتكرر فى ليبيا

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الجمعة، بأن فرنسا تدعو الولايات المتحدة الأمريكية لوقف الخرق المتكرر لحظر الأسلحة المتكرر في ليبيا.وفي سياق متصل، قال جوناثان ر. كوهين، السفير الأمريكى بالقاهرة، إن مصر لا تمثل فقط الشرق الأوسط، بل هى مرتبطة أيضًا بإفريقيا كاملة، وأضاف أن الولايات المتحدة تعارض جميع أنواع التدخلات الأجنبية فى ليبيا، وتدعو إلى اللجوء للمفاوضات تحت رعاية الناتو للتوصل إلى حل، كما أكد أن أمريكا تصر على وقف إطلاق النار هناك.