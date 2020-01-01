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الجمعة 17 يوليه 2020 الموافق 26 ذو القعدة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

دبلوماسي سابق: مصر لا تبدأ العدوان.. وليبيا استنجدت بالشقيقة الكبرى (فيديو)

الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:53 م
السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي
ياسمين عباس
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قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي بأعيان ومشايخ القبائل الليبية أمس، أعطى تفويضًا لمصر للتعامل في الداخل الليبي، مشيرًا إلى أن ليبيا تستنجد بالشقيقة الكبرى مصر التي هي أكبر جيش في المنطقة.

وأشار السفير جمال بيومي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن مصر على كامل الاستعداد للتدخل عندما يمس الأمر الأمن المصري والعربي.

وأكد أن جيش مصر يحمي ولا يعتدي، فمصر لا تبدأ العدوان على أحد، منوهًا بأن مصر وراء المصالحة، ولديها نفس طويل في التفاوض، لافتًا أن حجم الجالية المصرية في ليبيا تصل إلى 2 مليون مواطن، وهو أحد أسباب اهتمام مصر بالوضع الليبي.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن ماحدث أمس من اجتماعات بالقبائل الليبية، سبقه ثلاث إشارات سباقة هامة، أولها خطاب الرئيس السيسي، عند تفقده معسكر الجهة الغربية المصري، وطلبه من الجيش المصري، أن يكون على أهبة الاستعداد، إذا تطلب الأمر التدخل، بالإضافة إلى مناورات حسم 2020، والإشارة الثالثة كانت لصالح وزير خارجية مصر، أمام مجلس الأمن.

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