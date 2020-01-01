شؤون الحرمين تطلق 100 برنامج لتقديم أرقى الخدمات خلال موسم الحج

تطلق وكالة الشئون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، خلال موسم حج هذا العام، جُملة من البرامج، التي تهدف إلى تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.وأوضح وكيل الرئيس العام للشئون التوجيهية والإرشادية الشيخ سلمان بن صالح المقوشى، أن عدد البرامج التي ستقدمها الوكالة خلال موسم حج هذا العام، أكثر من ١٠٠ برنامج، تنوعت بين توجيهية وإرشادية ودروس ومحاضرات، يشارك فيها أصحاب المعالى والسماحة والفضيلة العلماء، والبرامج والأنشطة المتخصصة، وتبث الدروس عبر الشبكة، وخدمات التطويف، وخدمات هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وخدمات المصاحف وتفعيل برامج تصحيح التلاوة، ومقرأة الحرمين الشريفين عن بُعد.وتضمنت البرامج المخصصة للأئمة والمؤذنين وترجمة الأدعية الواردة من الكتاب والسنة، وترجمة صفة الحج بعدة لغات، وإطلاق التطبيقات الخادمة لها تقنيًا وغيرها من البرامج والخدمات.ويأتي تنفيذ البرامج بمشاركة فعالة من جميع الإدارات، بهدف بث هدايات المسجد الحرام بين قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمصلين والزوار.