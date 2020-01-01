نظر تجديد حبس منار سامي فتاة «تيك توك» بكفر شكر.. غدا
الجمعة 17/يوليه/2020 - 03:48 م
كتب صلاح حسنىطباعة
تنظر محكمة كفر شكر غدا السبت، تجديد حبس منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيامهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.
وقال منار سامى إنه سيتم عرض المتهمة على قاضي المعارضات غدا السبت للنظر في أمر تجديد حبسها، مضيفا أن لديه مستندات قاطعة ستغير عقيدة المحكمة.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر أمر بحبس "منار" 15 يوما في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الااجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل ببنها.
وشهدت جلسة تجديد حبس المتهمة مشادات بين أسرتها وطاقم افراد الحراسه للمتهمه بعد أن أصيبت بالاغماء عقب طلبها رؤية نجلتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص مما أثار أسرتها وتدافعوا للاطمئنان عليها.
فحاول طاقم الحراسة منعهم مما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين وحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.
وقال منار سامى إنه سيتم عرض المتهمة على قاضي المعارضات غدا السبت للنظر في أمر تجديد حبسها، مضيفا أن لديه مستندات قاطعة ستغير عقيدة المحكمة.
وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر أمر بحبس "منار" 15 يوما في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الااجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل ببنها.
وشهدت جلسة تجديد حبس المتهمة مشادات بين أسرتها وطاقم افراد الحراسه للمتهمه بعد أن أصيبت بالاغماء عقب طلبها رؤية نجلتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص مما أثار أسرتها وتدافعوا للاطمئنان عليها.
فحاول طاقم الحراسة منعهم مما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين وحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.