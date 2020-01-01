نظر تجديد حبس منار سامي فتاة «تيك توك» بكفر شكر.. غدا

تنظر محكمة كفر شكر غدا السبت، تجديد حبس منار سامي المعروفة إعلاميا بـ"فتاة التيك توك" والمتهمة بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقيامهما بنشر فيديوهات خادشة للحياء.وقال منار سامى إنه سيتم عرض المتهمة على قاضي المعارضات غدا السبت للنظر في أمر تجديد حبسها، مضيفا أن لديه مستندات قاطعة ستغير عقيدة المحكمة.وكان قاضي المعارضات بمحكمة كفر شكر أمر بحبس "منار" 15 يوما في اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الااجتماعي بنشر فيديوهات خادشة للحياء العام بقصد التحريض على الفسق والفجور وضبطها وصديقها وبحوزتهما سلاح أبيض ومخدرات حيث تم ضبطهما بمنطقة كفر سعد دائرة مركز بنها في محيط منطقة الفلل ببنها.وشهدت جلسة تجديد حبس المتهمة مشادات بين أسرتها وطاقم افراد الحراسه للمتهمه بعد أن أصيبت بالاغماء عقب طلبها رؤية نجلتها الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات داخل القفص مما أثار أسرتها وتدافعوا للاطمئنان عليها.فحاول طاقم الحراسة منعهم مما تسبب في تطور الأمر لمشادة بين الطرفين وحدثت مشاجرة بين الأسرة وأحد أفراد الأمن وتم ضبط أفراد الأسرة وعرضهم على النيابة للتحقيق والتي أمرت بحبسهم 15 يوما علي ذمة التحقيق.